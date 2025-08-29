90 procent atletek před mistrovstvím světa už absolvovalo genetický test. Svaz si proces pochvaluje
Více než 90 procent atletek, které budou závodit na mistrovství světa v Tokiu, už absolvovalo povinný genetický test. Ve videohovoru, z něhož citovala agentura Reuters, to řekl šéf Světové atletiky Sebastian Coe. Věří, že to do šampionátu stihne i zbytek závodnic.
V nezbytných případech se budou moci nechat otestovat přímo v dějišti mistrovství světa, které začne 13. září.
Atletky jsou kontrolované, zda nemají takzvaný gen SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců. Test musejí podstoupit jednou za kariéru. Světová atletika tím chce zajistit, aby v ženské kategorii závodily jen atletky, které jsou ženami biologicky.
Například pro české reprezentantky národní svaz zorganizoval testování na mistrovství republiky, které se uskutečnilo na konci minulého týdne v Jablonci nad Nisou. Někde ale testování provázejí komplikace.
Například Kanaďanky se musely nechat otestovat znovu, když před dvěma týdny zjistily, že jejich původní testy neodpovídaly požadavkům mezinárodní federace. Francouzky zase musejí hledat možnosti k testování na zahraničních soustředěních nebo závodech, protože ve Francii je plošné používání tohoto typu testu zakázané. Pokud to některá z nich nezvládla, bude otestovaná na aklimatizačním kempu před MS.
Světová atletika je obecně připravená testovat na poslední chvíli v Tokiu. „Drtivá většina atletek bude otestovaná před příjezdem do Tokia. Pokud budou výjimečně atletky, které ještě nebudou otestované, máme možnost provést to v Tokiu. Ale to rozhodně není pozvánka pro členské federace, aby čekaly až na Tokio,“ uvedl Coe.
Je spokojený s tím, že více než devět z deseti aktivních účastnic MS už potvrzení má. „Splníme náš cíl, než se dostaneme do Tokia. A ten cíl byl jasný. Nebylo nezbytné mít všechny výsledky pohromadě, ale bylo to mít převážnou většinu atletek otestovanou,“ poznamenal Coe.
Kritika i pozitivní ohlasy
Ačkoliv nové pravidlo narazilo i na kritiku, podle Coea se Světová atletika setkává převážně s pozitivními ohlasy.
„Nemyslím si, že někdo měl být překvapený vzhledem k tomu, co všechno už jsme v minulosti udělali, abychom zachovali, chránili a propagovali ženskou kategorii, která je pro mě absolutně nedotknutelná. A podívejme se, testujeme na chromozom Y. Není to invazivní. Je to jednorázový test a ta informace je zničená. Takže si myslím, že tohle je pro náš sport to správné,“ dodal.
Genetické testy jsou podle představitelů Světové atletiky velmi přesné a spolehlivé. Od září budou povinné na všech soutěžích započítávaných do světového žebříčku. Atletky s pozitivním nálezem na gen SRY se budou moci účastnit soutěží, které do tohoto systému nespadají, nebo startovat v jiné než ženské kategorii.
Dočasně budou mít výjimku jen aktuálně známé atletky s odlišným sexuálním vývojem (DSD), které mohou závodit do konce svých kariér, pokud udrží hladinu testosteronu pod povolenou hranicí 2,5 nanomolu na litr.