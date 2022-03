Závodilo se mi výborně, radovala se Skřivanová po pátém místě. Chce zapracovat na technice

Za poslední rok si Skřivanová posunula maximum v pětiboji o víc než 300 bodů a velkou zásluhu na tom má trenérka Martina Blažková. Ta v minulosti trénovala třeba Zuzanu Hejnovou, Denisu Helceletovou nebo českou vícebojařskou rekordmanku Elišku Klučinovou. A právě pod vedením Blažkové teď přišel výrazný výkonnostní skok.

„Říká se, že když člověk mění trenéra, ta výkonnost první rok stagnuje, což u mě nebyla loni úplně pravda. Nicméně myslím, že jsem loni neukázala, na co jsem měla, a o to víc to letos poskočilo. Myslím, že žádné zázraky se neději a že to takhle mělo být. Pracovaly jsme na tom,“ říkala Skřivanová Radiožurnálu.

„Závodilo se mi výborně. Když jsem letos obhajovala svůj halový titul republiky, tak i když nejsem žádný velký nervák, tak to pro mě bylo větší vypětí než tady. Jela jsem si to sem užít. Zní to trochu směšně, ale je to tak. Jela jsem sem s tím, že jakékoliv umístění je úspěch. Snad ještě na nějakou akci pojedu,“ dodala stále velmi opatrně třiadvacetiletá česká atletka.

Skřivanová začala z atletikou poměrně pozdě – až v 16 letech poté, co skončila s thajským boxem. Třetí nejlepší pětibojařka české historie nemá nějakou extrémně výraznou disciplínu, ale těží ze své vyrovnanosti, která jí nakonec v Bělehradu vynesla 4566 bodů. Stále na svých výkonech vidí velké rezervy, hlavně v technických disciplínách.

„Hlavně bych se chtěla zlepšit tak, abych se v technickým disciplínách sama sobě líbila. Na videích to vždycky vypadá hůř než ve skutečnosti, ale nelíbí se mi to, takže chci pracovat na technikách. A taky bych mohla zrychlit,“ popisovala Skřivanová.

„Těším se na venek, abych si mohla otestovat rychlost, jak jsem na tom,“ dodala.

Skřivanovou ve venkovním sedmiboji čeká navíc běh na 200 metrů a oštěp. A také velká výzva v podobě boje o světový šampionát v Eugene a také evropský v Mnichově.