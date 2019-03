Jen výjimečně se stává, že jsou na velkých atletických šampionátech největšími hvězdami vytrvalci. Fanoušci chodí hlavně na atraktivní a dynamické disciplíny, jakými jsou krátké sprinty nebo třeba skok o tyči, ale to na halovém mistrovství Evropy v Galsgow neplatí. Dlouhým tratím totiž v Glasgow dominují domácí Skotka Laura Muirová a osmnáctiletý Nor Jacob Ingebrigtsen. Glasgow 19:58 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jacob Ingebrigtsen slaví vítězství v Glasgow. | Foto: Petr David Josek | Zdroj: ČTK/AP

Až neuvěřitelnou kulisu, při které běhal mráz po zádech, dokázali udělat fanoušci při finálových závodech na tři kilometry. Do Emirates Areny se přitom na atletiku vejde 5500 fanoušků, což je zhruba polovina oproti pražské hale v Libni. Příčinou bouřlivé atmosféry byl start drobné pětadvacetileté dívky ze Skotska Laury Muirové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V 18 letech mezi hvězdami. Ingebrigtsen je nejmladším halovým mistrem Evropy a chce další zlato

„Tady v Glasgow cítím o dost větší tlak než jinde na závodech, ale ta atmosféra byla úžasná. Tvrdě jsem dřela, protože běhání miluju a teď už je to pro mě odměna. Moc si tuhle úspěšnou sezónu užívám,“ říkala Muirová.

Tři kilometry vyhrála v rekordu halových evropských šampionátů, a to přitom dvě hodiny předtím ovládla rozběh na 1500 metrů.

„Dva tak těžké závody vám vždycky seberou hodně sil, ale mám dobře natrénováno a jsem ráda, že je finále až v neděli večer. Půjdu tam a pokusím se pokračovat ve své pohádkové sezoně i na patnáctistovce,“ povídala v pátek večer spokojená Muirová, která je jasnou favoritkou i nedělní patnáctistovky, do které 12 minut po deváté hodině večer nastoupí i Češka Simona Vrzalová.

Dálkař Juška skončil na mistrovství Evropy sedmý, vyhrál Řek Tentóglu Číst článek

Těsně předtím bude mít výjimečného finálového soupeře na stejné trati i Filip Sasínek. O ten samý double jako Muirová se totiž bude snažit i Jacob Ingebrigtsen.

„Je to velký rozdíl oproti tomu, když závodíte venku. Musíte zvolit jinou taktiku, hodně často se pohybujete v zatáčkách a snažíte se, abyste nenabíhali zbytečné metry navíc. Je to vlastně jiný sport a já jsem rád, že dokážu soupeřit i tady s těmi nejlepšími,“ pokoušel se Ingebrigtsen trochu setřást tlak, ale vzápětí sebevědomě dodal:



„Budu připravený a moc se na to těším… Tady můžete vidět, jak Norsko vládne Evropě,“ říkal Ingebrigtsen, když po svém jistém sobotním vítězství na třech kilometrech sledoval jak další Nor Karsetn Warholm ovládl závod na 400 metrů a vyrovnal při tom časem 45,05 sekundy 31 let starý evropský rekord Němce Schönlebeho.