Dálkař Radek Juška na halovém mistrovství Evropy postoupil do finále. Koulař Staněk prvním pokusem také

Jako první se na halovém mistrovství Evropy v atletice představil dálkař Radek Juška. Kvalifikační limit sice nesplnil, ale skok dlouhý 777 cm stačil na postup do nedělního finále. Čeští čtvrtkaři do večerního semifinále nepostoupili. Vít Müller doběhl ve svém rozběhu poslední, Jan Tesař po kolizi upadl. Koulař Tomáš Staněk se kvalifikoval do finále hned prvním vrhem koulí, kterým předvedl 20,9 metrů. Aktualizováno Glasgow/Velká Británie 12:35 1. 3. 2019 (Aktualizováno: 12:56 1. 3. 2019)

Juška, který před čtyřmi lety v Praze vybojoval halové stříbro, má letos problémy s trefováním se do odrazu a účast v Glasgow mu zajistil jen jediný podařený skok. V dnešní kvalifikaci vsadil na jistotu, všechny tři pokusy měl platné a 777 cm znamenalo páté místo mezi osmičkou postupujících. „Největší pozitivum bylo, že jsem ani jednou nepřešlápl. To bylo asi nejhlavnější, protože v poslední době jsem s tím strašně bojoval,“ pochvaloval si.

Osmimetrovou hranici překonali jen řecký mistr Evropy Miltiádis Tentóglu a Ukrajinec Serhij Nykyforov, který loni v Berlíně získal bronz.

Při absenci trojnásobného halového mistra světa a Evropy Pavla Masláka, který vrchol sezony vynechal pro nemoc, skončily naděje českých čtvrtkařů hned v zárodku. Müller se na začátku druhého okruhu nechal zavřít vzadu a v takticky vedeném závodě doběhl poslední v čase 47,69 daleko za svým letošním maximem.

Tesař, který nastupoval s třetím nejlepším časem ze všech účastníků, při strkanici na začátku druhého kola upadl. „Šlápnul jsem tam někomu na patu. Tlačil jsem se tam k mantinelu, abych to nemusel tak obíhat. To mě nějak vykoplo nahoru a svalil jsem se tam jak pytel brambor,“ hodnotil smutně po závodě.

Koulaři Tomáši Staňkovi se povedl hned první pokus ve kvalifikaci vrhem koulí. Náčiní poslal do vzdálenosti 20 metrů a 90 centimetrů a na centimetr tak splnil kvalfikační limit do finále.

„Bylo to dost jednoduché. Ze začátku jsem se trošku sžíval s kruhem, ale jak se do něj dostalo magnezium a guma z bot, tak to bylo v pohodě. Snažil jsem se jen kontrolovat ruku a bylo to v pohodě. O zranění už vůbec nevím a cítím se suprově. Finále bude trošku jednodušší, než kvalifikace, byl jsem opatrný na přešlapy. Na večer se hrozně moc těším a uvidíme, co z toho bude. Půjdu do toho úplně naplno,“ řekl České televizi Staněk po podařené kvalifikaci.