'Masakr. Holky po sobě šlapaly, padaly.' Eliška Klučinová uhájila na těžké osmistovce čtvrté místo

Před během na 800 metrů, poslední pětibojařskou disciplínou, byla Eliška Klučinová kousek za medailí. Na třetí Kubánku Rodrigeuzovou potřebovala během získat 38 bodů. V přepočtu přibližně 3 sekundy.

Sama ale během bolavých čtyř okruhů kalkulovala s jinými číslicemi. „Spíš jsem myslela, že mě předběhnou holky, co byly pár bodů za mnou, a padnu na šesté místo. Samozřejmě jsem původně chtěla bojovat o medaile, ale musím být soudná. Po tom, jak jsem trénovala, byla jsem nemocná, to byl zázrak,“ řekla Radiožurnálu.

Atmosféra, která by si nezadala s tou na přilehlém stadionu fotbalového West Bromwiche, účastníka prestižní Premier League, hnala ke zlatu domácí šampionku Johnsonovou-Thompsonovou.

Jenže spíš než na frenetický řev anglických fanoušků si česká atletka bude pamatovat tretry a lokty dalších reprezentantek.

„Měla jsem s během dost práce. V životě jsem nezažila, že by pustili v hale 12 osmistovkařek najednou. To byl masakr, holky tam po sobě šlapaly, pořád někdo padal, zakopával. Atmosféra sice asi byla úžasná, ale my jsme se v tom davu bály o svůj život a moc jsme ji nevnímaly,“ vysvětlovala Eliška Klučinová.

Celkem nastřádala 4579 bodů, na svůj osobní rekord, který by znamenal medaili, jich ztratila 100.

„Opravdu jsem bojovala ze všech sil. Bohužel jsem ztratila hodně bodů na výšce a nějaké na překážkách, to mě hodně zamrzelo. I když jsem měla chutě se na to vykašlat už po překážkách, tak jsem nakonec zabojovala myslím, že docela kvalitně,“ hodnotila doposud nejlepší výsledek české výpravy na šampionátu Eliška Klučinová.

V sobotním programu se její čtvrté místo pokusí vylepšit ve finále čtvrtkařů Pavel Maslák a velkým favoritem na medaili bude i Koulař Tomáš Staněk.

Výborná Eliška Klučinová! V halovém pětiboji získala 4579 bodů a je čtvrtá na světě! #czechteam



: Aleš Gräf / @czatletika pic.twitter.com/CUkedqdqBs — Český olympijský tým (@olympijskytym) 2. března 2018