Toho zlata si nebudu tak vážit, říká Pavel Maslák po diskvalifikaci soupeřů

„Budeme počítat s bronzem a budeme se o tom tak zmiňovat. Bude to trvat dlouho, budou podávat protesty,“ říkal Radiožurnálu Pavel Maslák po doběhu závodu na 400 metrů na halovém MS.

Doběhl na třetím místě, ale nakonec získal zlatou medaili, dva rychlejší závodníky totiž diskvalifikovali. „Bylo by to super, měl bych hodně velké štěstí, ale neudělali nic, co by jim mělo o hodně zlepšit výkon. Kdyby nevyšlápli, stejně by mě předběhli, prostě byli lepší,“ vysvětloval.

„Mám bronz, za to jsem rád. Pokud to bude zlato, bude to super, ale nebude to zlato s příchutí pravé výhry,“ rozdýchával finálový běh. Nakonec je v oficiálních výsledcích první.

Výsledky tak ještě hůř rozdýchávaly španělská a dominikánská výprava. S odvoláním proti vyloučení Oscara Husillose a Luguelina Lugelína Santose ale nadvakrát neuspěly.

„Je to neuvěřitelný vývoj. Na důvod diskvalifikace jsme si tu zvykli – porušení běhu v dráze. Někde se dopustili chyby a britští rozhodčí nastolili tak přísný trend, jaký jsme na předchozích šampionátech neviděli,“ vysvětluje atletický expert a manažer Alfons Juck.

Pavel Maslák po završení zlatého hattricku z halových světových šampionátů. Poté co první dva čtvrtkaře finále rozhodčí diskvalifikovali.

„Dá se říct, že španělského vítězného času je pro historii atletiky škoda, byl by to evropský halový rekord,“ dodává.

Po protrápené sezoně zabral Maslák v pravou chvíli. Své sezonní maximum zlepšil o třídu na 45,47 sekundy a atletická historie doznala změn i tak. Pavel Maslák je prvním čtvrtkařem, který ovládl svoji disciplínu na halovém šampionátu třikrát v řadě.

„Přišel k tomu skoro jako slepý k houslím. Největšího favorita vyřadili v rozběhu, ve finále vyřadili další dva, co byli přede mnou. Je to neskutečné, ale toho zlata si nebudu vážit tak jako těch předtím,“ říká Pavel Maslák.

A ví, že medaile může srovnávat. Vedle halových světových šampionátů vyhrál i poslední tři evropské.