Věk je jen číslo, chci překonat český rekord, plánuje překážkář Svoboda

Zranění achillovky ho málem připravilo o kariéru i o nohu. Po třech letech strádání je dnes překážkář Petr Svoboda rád, že může vůbec závodit. To ale neznamená, že by neměl velké cíle. Na halovém mistrovství světa v Birminghamu se mu je podařilo naplnit tak napůl. Birmingham 7:09 5. března 2018

Petr Svoboda (vpravo) při semifinále nejkratšího překážkového sprintu | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Na výstřel by Petr Svoboda vystartoval v Birminghamu nejraději ještě jednou. V semifinále při něm totiž lehce zazmatkoval a než aby první překážku v rychlosti přeletěl, spíš do ní vletěl. Přišel tak o šanci běžet podeváté v kariéře o medaili z velké světové akce.

„Hned do první překážky jsem kopl a už jsem lítal ze strany na stranu. Když blbě rozběhnete závod, špatně se chytá rytmus a rozjíždí se to. Je to škoda,“ řekl po semifinále Radiožurnálu Petr Svoboda.

„Ale po tom všem to i tak beru jako trochu úspěch,“ vypráví třebíčský rodák. V roce 2011 byl na vrcholu sil. Radost z evropského halového titulu ale vystřídaly obavy o pravou Achillovku.

Tři roky byl kvůli vleklému zranění mimo a jen minuty ho podle slov lékařů dělily od toho, aby kvůli náhlému zánětu podstoupil amputaci. Zpětně si z pauzy bere i pozitiva.

„Když mě léčil Wolfhart Müller, říkal, že tři čtyři roky, co jsem doma strávil doma udržováním se regenerací, tak o to dýl to vydržím. Myslím, že můj výkonností strop je třeba 36 let. Terrence Trammell ve 37 letech zaběhl americký rekord, věk je jen číslo,“ říká 33letý Svoboda.

I proto si konec zatím nepřipouští. „Můj plán je zlepšit český rekord venku, těch 13,27, to je velký cíl,“ tvrdí. S takovým maximem by byl Petr Svoboda jedním z velkých favoritů dalšího atletického šampionátu, srpnového mistrovství Evropy v Berlíně.