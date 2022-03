Byl to elektrizující zážitek, po závěrečném skoku dvacetileté Ukrajinky povstala celá hala a fanoušci dlouze tleskali vítězce výšky. Mahučichová se přitom místo ladění formy na šampionát schovávala ve sklepě před ruskými nálety poblíž svého rodného města Dnipro a do Bělehradu cestovala autem tři dny

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Schovávala se před nálety ve sklepě, teď je mistryně světa. Mahučichová ovládla soutěž výškařek

„Opravdu pro mě bylo hodně těžké, abych nemyslela na to, co se teď na Ukrajině děje. Snažila jsem se ale soustředit na závod, co to šlo, a když jsem šla za svým trenérem před poslední opravou na dvou metrech, tak mi Pattersonová řekla, že to dám. V tu chvíli, jsem myslela na to, že to skutečně skočím pro všechny Ukrajince,“ vyzdvihla podporu své velké australské soupeřky Eleanor Pattersonové, která byla velmi blízko titulu.

Mahučichová ale na dvou metrech posledním pokusem uspěla a pak i o dva centimetry výš

„Tentokrát jsem o tu medaili bojovala pro celou Ukrajinu. Doma slyším o tom, že Ukrajinu ubráníme, a já jsem chtěla přispět alespoň tím, že se o nás bude mluvit a svým způsobem tak bránit Ukrajinu na dráze. Aby všichni viděli, že se nikdy nevzdáváme a že Ukrajina je silný národ,“ povídala po závodě třetí z tokijské olympiády a teď i halová mistryně světa Jaroslava Mahučichová.

Čtvrtkař Šorm doběhl na halovém mistrovství světa pátý, tyčkařka Švabíková byla devátá Číst článek

Nakonec druhá Australanka Pattersonová z toho, že jí titul těsně unikl zklamaná nebyla a při bližším pohledu na její ruce byla jasná podpora pro ukrajinské barvy…

„Nabarvila jsem si nehty – modře a žlutě. Moc s celou Ukrajinou soucítím. Jsem hrdá na to, že tady Jaroslava závodila a co tady předvedla. Jsou to obrovské emoce a já můžu jen vyjádřit podporu holkám na oválu, aby to zvládly. Je hodně zvláštní být svědkem něčeho takového a být součástí toho momentu,“ doplnila Pattersonová k výjimečné atmosféře v hale během soutěže výškařek, Mahučichová a na pátém místě byla další Ukrajinka Iryna Geraščenková.