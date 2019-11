Zemřel americký sprinter Dillard. Bojoval ve druhé světové válce, na olympiádě se zapsal do dějin

Ve věku 96 let v pátek zemřel americký sprinter Harrison Dillard. Je jediným atletem, který dokázal na olympijských hrách zvítězit na hladké stovce i v běhu na 110 metrů překážek.

Dillard bojoval ve druhé světové válce, po jejím skončení se velký obdivovatel Jesseho Owense vrátil k atletice.

Z Londýna i z Helsinek si přivezl po dvou zlatých medailích, přičemž londýnské finále stovky musel poprvé v historii rozsoudit až fotofiniš.

V Londýně 1948 i v Helsinkách o čtyři roky později přidal ještě zlaté medaile ze štafety na 4x100 metrů.

Na amerických šampionátech získal Dillard 11 titulů a držel i několik překážkářských světových rekordů. Podle agentury AP vyhrál více než 400 závodů, jeho nejdelší série čítala 82 vítězství.

