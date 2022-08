Po 20 letech znovu v Mnichově. ‚Jde o to, kdo bude mít ten svůj večer,‘ těší se Špotáková na finále

Světovou rekordmanku oštěpařku Barboru Špotákovou čeká další velké atletické finále. V sobotu večer bude bojovat o medaili na mistrovství Evropy v Mnichově, kde před 20 lety absolvovala svůj první významný oštěpařský závod. Na tehdejším evropském šampionátu nepostoupila z kvalifikace. Žádnou zvláštní nostalgii si ale teď v Německu nepřipouští. Mnichov 10:47 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

„Minulostí ani budoucností se nežije, musím žít tím, co je teď. Už je to tak dávno, stadion byl jiný a hlavně lilo jako v třetihorách, takže z toho závodu byl úplně jiný dojem,“ vzpomíná pro Radiožurnál Barbora Špotáková.

Ve čtvrteční kvalifikaci sice bylo teplo a jasno, ale při pohledu na předpověď počasí se dvojnásobné olympijské vítězce v sobotu večer vzpomínky možná vrátí, protože má poměrně hustě pršet.

Soutěž oštěpařek nemá žádnou vyloženou favoritku – do finále postoupila Špotáková třetím nejlepším výkonem a snad žádná jiná atletická disciplína nemá tak široký okruh potenciálních medailistů.

„Je to otevřenější, žádná nemáme velký náskok. Jde o to, kdo bude mít ten svůj večer. Je to napsané ve hvězdách, jak říkal Honza Železný, a jak to rozhodne oštěpařský pánbůh, jak říkala Dana Zátopková,“ vzpomíná Špotáková na slova olympijské vítězky z Helsinek i světového rekordmana v oštěpu.

A právě Jan Železný bude večer z tribuny radit Nikole Ogrodníkové, která obhajuje v Mnichově stříbrnou medaili z Berlína 2018. Ta v kvalifikaci se svým výkonem spokojená nebyla, ale věří, že to ve finále bude jiné.

„Ať v kvalifikaci člověk nahází, kolik chce, tak směrem k finále je to k ničemu. Nikdo neví, kdo jak bude vypadat,“ říká Ogrodníková.

Třetí českou oštěpařkou ve finále bude další svěřenkyně Jana Železného – čtyřiadvacetiletá Nikol Tabačková. Závod začne ve 20.15.