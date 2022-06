Hodonín pořádá atletické mistrovství republiky rok po tornádu. ‚Nádherný příběh,‘ těší se Špotáková

V pátek odstartuje v Hodoníně mistrovství republiky v atletice a jednou z hlavních hvězd dvoudenní akce bude Barbora Špotáková. Světová rekordmanka v oštěpu má za sebou v tomto roce jen 2 závody, když do sezony vstoupila později kvůli lehkému svalovému zranění. Teď už ale věří, že jde všechno správným směrem k srpnovému evropskému šampionátu v Mnichově. Hodonín 21:00 23. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková v Kladně | Zdroj: Profimedia

Na nedávné Diamantové lize v Paříži přišlo zlepšení, jste na správné cestě?

Já už si vážím každého závodu, kdy jsem zdravá a můžu házet naplno bez velkých omezení. Jsem za to vděčná. Je to lepší a doufám, že se to ještě lepšit bude, protože z plného rozběhu moc naházeno nemám, navíc jsem měla o nohu obavy, a tak jsem byla více opatrná. I s věkem je člověk příliš opatrný. Ale doufám, že to bude v Hodoníně ještě lepší, ale zaručit to nemůžu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s dvojnásobnou olympijskou vítězkou Barborou Špotákovou

Hodonín je netradiční destinace, závodila jste tam někdy?

Vůbec nikdy, těším se. V Paříži bylo hodně vedro, což není můj oblíbený styl závodu, vzpomínala jsem na Tokio. I z tohohle pohledu by to mohlo být v Hodoníně lepší. Snad potěším Moravany, kteří se přijdou podívat. Protože do takových míst člověk tak často nezajede. Snad něco hezkého hodím, ale spíš budu podepisovat a fotit se s lidmi. Je to sice náročné, ale jsem ráda, že tu možnost pořád mám.

Závodit se bude na stadionu, který před rokem poničilo tornádo. Je to v něčem speciální?

Příběh je to moc krásný, jak se lidi semkli, přispěli na opravu a vyvinuli tolik energie a úsilí, aby to přesně za rok zvládli. Přesně za rok, je to nádherný příběh, dojemný. Z tohohle pohledu to má nadstavbu, to se mi vždycky líbí.

České oštěpy létaly na pařížské Diamantové lize průměrně, Špotáková skončila se 60 metry šestá Číst článek

Do amerického Oregonu na mistrovství světa nejedete, jaké máte místo toho plány?

Místo toho jedeme na soustředění. To fakt potřebuju, abych neházela z plného rozběhu jenom na závodech, což je hrozně těžké. Musím mít aspoň pár tréninků s plným rozběhem, mimo závody. Těším se na to, musím vydržet zdravá.

Jaký máte v sezoně cíl?

Hlavní cíl je finále mistrovství Evropy v Mnichově, kde už má spoustu kamarádů koupené lístky. Je to pro mně obrovská motivace. To si ani nikdo neumí představit. Když si vždycky vzpomenu na všechny ty, kteří přijedou, říkám si, že se musím snažit.

Vrací vám to vzpomínky na rok 2002?

Přesně tak, to je zase příběh, silný příběh. Před dvaceti lety jsem tam začínala ne jako oštěpařka, ale probojovala jsem se tam na oštěp. Bylo to zlomové mistrovství, pak jsem se začala věnovat oštěpu. Osudové místo.