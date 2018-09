Konečně jsem si skvěle zaházel, říká oštěpař Vadlejch po Kontinentálním poháru

Na ostravském Kontinentálním poháru v atletice byl český oštěpař Jakub Vadlejch jedním ze čtyř domácích atletů. A dosáhl nejlepšího umístění - skončil pátý. Přitom v normální soutěži by za výkon 84 metrů a 76 centimetrů bral druhé místo. Ale podle pravidel soutěže v prvních třech pokusech soupeřil o postup mezi nejlepší čtyřku s evropským kolegou v týmu, Němcem Thomasem Röhlerem. Ostrava 16:43 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

V normálních oštěpařských závodech byste skončil druhý, tady je to páté místo. Co tomu říkáte?

Beru to tak, že jsem si konečně skvěle zaházel. Cítil jsem se dobře, konečně tak jako normálně. Šel jsem do toho s tím, že musím přehodit Thomase v prvních třech hodech. Předtím se mi to povedlo, ale cítil jsem, že to může hodit. Tak to je, bojoval jsem, co to šlo.

Jaké to je, že jste v prvních třech hodech v jednom týmu, ale závodíte vlastně proti sobě?

Šel jsem do toho s tím, že taková jsou prostě pravidla. Chtěl jsem ho porazit a zároveň jsem chtěl, abychom vyhráli, což se nám povedlo, když jsme byli první a pátý. Úkol splněn.

Říkal jste, že jste se cítil dobře. Takže záda drží?

Záda drží. Konečně se nám povedlo to spravit. Trvalo to asi přes měsíc.

V pátek jsou ještě závody v Domažlicích. Chystáte se na ně, nebo už sezonu ukončíte?

Asi se nechystám a teď si odpočinu. Hlavou jsem se dost připravoval na tenhle závod, takže teď to ze mě spadne. Ač se mi nepovedlo vyhrát, tak si myslím, že můžu odcházet se vztyčenou hlavou.

Jak se vám celkově na Kontinentálním poháru líbilo?

Celkově mám hrozně rád týmové závody. I loni se mi povedl pohár za Českou republiku. Víc takových závodů.

Dá se atmosféra srovnat se Zlatou tretrou?

Určitě. Takovou energií mě jiný stadion nenabíjí.