Je to člověk, kterému opravdu všichni věří, těší se Ogrodníková na spolupráci s trenérem Železným

Potřinácté v řadě vyhrála českou anketu Atlet roku žena. Překážkářka Zuzana Hejnová navázala na své triumfy z let 2013 a 2015 a vystřídala tak loňskou vítězku, oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou. Ta prožila hodně divokou sezonu, ve které se posunula do absolutní světové špičky, ale na mistrovství světa skončila v slzách. A nechybělo mnoho a v příští sezoně mohla trénovat v Německu. Praha 11:04 10. listopadu 2019

„Ještě jsem si říkala, že vím, že trenér Thomase Röhlera by mě rád trénoval, takže kdyby to nevyšlo, zkusila bych oslovit ještě jeho,“ říkala Radiožurnálu Nikola Ogrodníková.

Vyšla ale první varianta a do dalšího roku vstoupí Nikola Ogrodníková jako členka tréninkové skupiny světového rekordmana Jana Železného. Odchod od Vítězslava Veselého ale nebyl ničím unáhleným a vicemistryně Evropy už o tom uvažovala ještě před podzimním světovým šampionátem v Dauhá.

„Tam byl problém v tom, že jak je Víťa závodník, tak toho měl hodně. Řešili jsme to v podstatě každý rok, co jsme byli spolu. Jeden rok to bylo fajn, druhý to bylo těžší. Letos jsme se už v půlce sezony domluvili na tom, že se ta spolupráce musí ukončit, protože toho bylo na Víťu hrozně moc,“ povídala Ogrodníková.

Česká oštěpařka tak se svým přítelem a bývalým trenérem zašla za Janem Železným během světového šampionátu v Kataru. A přiznává, že se trochu bála, ale trojnásobný olympijský vítěz oba ujistil, že Ogrodníkovou povede rád.

„Moc se na tom těším, protože to je člověk, kterému opravdu všichni věří. Myslím, že mi to potvrdí všichni svěřenci v jeho skupině. Dává atletovi všechno a všechno, co řekne, platí,“ dodala Nikola Ogrodníková ke svému novému trenérovi Janu Železnému.