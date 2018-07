Atletická federace rozdělí země podle dopingového rizika. Do nejvyšší kategorie řadí Etiopie nebo Ukrajinu

Reprezentanti z nejohroženějších zemí budou mít od příštího roku přísnější povinnosti než dosud. V posledních 10 měsících před startem na olympijských hrách nebo mistrovství světa se například budou muset podrobit minimálně třem mimosoutěžním testům.

Podobné rozdělení už v atletice existuje. Keňa, Etiopie, Bělorusko a Ukrajina byly pod zvýšeným dohledem i dosud. V kategorii B budou další země, do kategorie C zařadí IAAF ty svazy, jejichž závodníci se na mezinárodní scéně objevují jen výjimečně.

Nová pravidla přivítal také šéf komise pro bezúhonnost atletiky David Howman. „Antidopingové povinnosti měli velmi dlouho jen sami sportovci. Teď je konečně budou muset plnit také národní svazy, což je pro potřebné změny v atletice velká pomoc,“ řekl.

Komise aktuálně vyšetřuje 120 dopingových případů. Mezi nimi je údajně 85 kauz týkajících se medailistů z olympijských her nebo mistrovství světa.

Ruský svaz zůstal i po zasedání v Buenos Aires z IAAF vyloučen, šéf vyšetřovací skupiny Rune Andersen ale ocenil jeho pokroky v boji proti dopingu.

V prosinci by po splnění dalších podmínek mohla být suspendace zrušena, do té doby smějí vybraní ruští atleti startovat na mezinárodních akcích nadále jen pod neutrální vlajkou. To platí i pro jejich účast na srpnovém mistrovství Evropy v Berlíně.