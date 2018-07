‚Každý rok se tam běží nejrychleji.‘ Jakub Holuša chce v Monaku překonat vlastní český rekord

„Já si myslím, že můj český rekord jde vylepšit. Třeba v Monaku by to mohlo padnout, je to nejrychlejší závod roku, každý rok se tam běží nejrychlejší patnáctka,“ vyhlíží pro Radiožurnál s velkým očekáváním večerní závod Jakub Holuša.

Aktuální léto tráví ve Svatém Mořici. Tam se totiž připravuje se skupinou Poláka Tomasze Lewandowského a mluví o tom, že lepší podmínky na přípravu ještě nikdy neměl. A přestože ho po zimní změně trenéra trápily velké zdravotní problémy, dokázal pár měsíců poté vylepšit vlastní národní rekord na 3 minuty 32 sekund a 85 setin.

A v Monaku chce běžet ještě rychleji. „Když všechno vyjde, bude forma, ideální počasí a všechno, jak má být, jsem schopný běžet k hranici 3:30. Jsem o tom přesvědčený a půjdu s tím i do závodu v Monaku,“ dává si Jakub Holuša velké cíle.

Pod 3 a půl minuty zvládli v historii patnáctistovku jen tři Evropani a olympijští medailisté - Brit Farah, Španěl Cacho a Francouz Baala.

Útok na Kratochvílovou?

Hodně sebevědomí dodalo směrem k aktuální sezoně i loňské páté místo z mistrovství světa v Londýně. „Byli přede mnou dva Evropani, tak vím, že udělat medaili nebylo nemožné. Zklamání je možná zbytečné, dojde mi to za pár chvil,“ povídal po loňském vrcholu sezony nejlepší český mílař.

Jestli se mu dnes povede vylepšit národní maximum, bude jasné po 21. hodině a sledovat ho bude i světová rekordmanka na 800 metrů Jarmila Kratochvílová: „Přála bych mu to, protože na začátku sezony měl nějaké zdravotní problémy, vloni měnil trenéra, systém tréninku, přišel do jiné party. S ženskou by to zamávalo víc.“

A nervózní bude Jarmila Kratochvílová hlavně při ženské osmistovce, protože Jihoafričanka vyhlásila útok na její téměř 35 let starý světový rekord.