Domácí atletická špička se chystá na letní sezonu. Holuša nechce riskovat zranění

„Letos závodit nejspíš nebudu. Nejpravděpodobněji bych ale mohl koncem září na silnici,“ přiblížil Radiožurnálu halový mistr Evropy na 1500 metrů Jakub Holuša, že pokud v tomto roce nastoupí do závodu, bude to v některém z podzimních silničních běhů.

A také trať bude netradiční – deset kilometrů, možná půlmaraton. Na domácí malé mítinky s omezeným počtem účastníků a bez diváků se nechystá.

„Spíš nechám tělo odpočinout. Nemám úplně motivaci ve svých letech a se svou výkonností závodit tady v Čechách. Připravovat se naplno bez nějakého vrcholu by byl zbytečný risk zranění,“ dodal.

Holuša aktuálně běhá dvakrát až třikrát týdně, kondici si udržuje jízdou na kole a chce se co nejlépe připravit na příští rok s halovými šampionáty a hlavně olympijskými hrami. Světová atletika navíc do prosince zmrazila možnost plnění limitů a sbírání bodů do žebříčku, takže motivace v podobě kvalifikace na velké akce také zmizela.

Holušův postup chápe český rekordman ve skoku o tyči Jan Kudlička, ale ten přesto na závody vyrazí. „Mám vyzkoušeno, že na čím delší dobu z toho vypadnu, tak se mi o to hůř vrací,“ podotkl. Rozhodně to ale nebude z celého rozběhu a s velkými výkony tak počítat nemůžeme.

Mezi atletickými hvězdami, které se 1. června představí na mítinku v Kladně, je vicemistryně Evropy v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.

„Neumím si představit, že bych se na sezonu vykašlala, nevím, co bych dělala. Závodit budu a i trénink je pro mě důležitý, jinak bych se z toho zbláznila. Je ale pravda, že člověk přemýšlí, proč vlastně trénuje, když se bude znovu závodit třeba až za rok,“ myslí Ogrodníková už na plnohodnotné závody s diváky a elitní mezinárodní konkurencí.

