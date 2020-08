Překážkářský fenomén Warholm září i v sezoně ovlivněné koronavirem, blíží se k světovému rekordu

Dvojnásobný mistr světa na 400 metrů překážek zvládl i přes klopýtnutí v závěrečné rovince svoji hlavní disciplínu za 46,87 sekundy. Vylepšil vlastní evropský rekord a k tomu světovému Američana Kevina Younga mu chybělo jen devět setin. A to nebylo všechno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přijde mi úplně nelidské takhle běžet, říká Špotáková o překážkářském fenoménu Warholmovi

Za hodinu a půl dominoval norský fenomén i na čtyřstovce bez překážek letošním nejlepším evropském čase 45,05 sekundy. Nikdo před ním tyto tratě v jeden den v takovém tempu nezaběhl.

„Myslím, že naše omezení v Norsku jsou obecně o něco méně přísná, a navíc hodně trénuji v malé skupině, takže to pro mě takový zásah do přípravy nebyl. Na začátku jsme sice museli využívat lesy nebo silnice, ale to už je minulost. Už se to vrátilo do normálu a já můžu trénovat podle plánu,“ říkal norský atlet o specifické sezoně, během které všechnu snahu směřoval k olympiádě v Tokiu.

Jenže hlavní událost roku nakonec koronavirus posunul až na příští léto.

Překážkář Warholm vylepšil ve Stockholmu vlastní rekord, Hejnové se nedařilo Číst článek

„Je jasné, že když se na něco připravujete a pak to přijdete, tak jste zklamaní, ale tuhle práci miluji a dělám ji za každých okolností na sto procent. Snažím se využít situace a být ještě lepším sportovcem. Doufám, že brzy opět poběžím před zaplněnými tribunami a že budu ještě lepší.“

A to už by byl útok na 28 let starý světový rekord.

Výjimečného Nora si na závodech všimla i zkušená česká oštěpařka Barbora Špotáková.

„Něco se mi na něm prostě nelíbí, zas nějaká trapná energie... Ale přeju mu to. Ale taková ta sebejistota se mi na něm úplně nelíbí. Přijde mi úplně nelidské takhle běžet, když je to takový klučík,“ přidala svůj pohled na Warholma Špotáková na posledním světovém šampionátu v Kataru.