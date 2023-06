Utrpěl jsem vítězství, tak jsem spokojený, říkal koulař Staněk po rekordu na kladenském mítinku

Přestože se svými pokusy koulař Tomáš Staněk spokojený nebyl, tím nejdelším vylepšil rekord mítinku mezinárodního kladenského závodu. Dal si tak dárek ke svým 32. narozeninám.

„Věděl jsem, že už při rozcvičování jsem lehkými hody hodil 21 a 21,30, tak jsem si říkal, že když to rozjedu a vyskočím, že bych mohl metr přidat. Bohužel jsem se s tím nepotkal, ale utrpěl jsem vítězství, tak jsem spokojený,“ popisoval Radiožurnálu Sport Tomáš Staněk, který vyhrál výkonem 21 metrů a 64 centimetrů, když se dostal před Itala Zanea Weira až v předposlední sérii – konkrétně o devět centimetrů.

A to mu jako dárek k narozeninám, které slavil přímo v den mítinku, stačilo. „Tenhle byl asi dobrý. Porazit Weira de facto v domácích podmínkách a ještě v takovém dobrém závodě, že jsme se tam oba přehazovali,“ těšilo teď už dvaatřicetiletého Tomáše Staňka.

Nespokojená Vondrová

I přes vítězství – dokonce dvojnásobné – nebyla úplně spokojená ani sprinterka Lada Vondrová. Ta během necelých 50 minut ovládla jak svoji hlavní disciplínu čtyřstovku, tak pak i dvoustovku.

Na delší trati prý doplatila na příliš rychlé tempo, ale věří, že by se brzy mohla dostat pod 51 sekund.

„Nechci to úplně takhle říkat, ale věřím, že to v nohách mám, jen to potřebuji prodat. Asi to přijde, až to přijít má. Nechci se za tím úplně honit, stabilizovala jsem se na 51 málo, a ne na 51 hodně, což je pokrok, že zvládnu sázet čtvrtky 51 a půl a lépe. Až budu vyladěná a sedne to, tak to tam prostě padne,“ věří Lada Vondrová, která by se tak stala první Češkou po 12 letech, která by zvládla jeden ovál pod 51 sekund – naposledy se to povedlo Denise Rosolové-Helceletové.