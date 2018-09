Česká atletka Simona Vrzalová byla jedním z domácích atletů, kteří si vysloužili divokou kartu pro ostravský Kontinentální pohár. A vítkovická atletka zvedala na domácím stadionu diváky ze sedadel. Skončila sice šestá, ale do posledního kola vběhla na prvním místě. Ostrava 19:58 8. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Vrzalová na kontinentálním poháru v Ostravě. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Bylo to strašně pomalé, takový nedělní výklus. Pak jsem si říkala, že jsou holky strašně silné ve finiši a že je zkusím nějak urvat, ale nevyšlo to,“ říkala Simona Vrzalová po závodě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mílařka Vrzalová si na Kontinentálním poháru pochvalovala atmosféru, teď si od běhání odpočine

Přesto určitě zasloužila uznání za statečnost a pokus o risk. Ale vadilo jí pomalé tempo.

„Chtěla jsem jít už dřív, ale byla jsem tam dost zavřená. Taky tam byl respekt ze soupeřek. Ale řekla jsem si, že je to poslední závod v sezoně, tak to zkusím. Ještě jsem na dvoustovce skoro spadla, takže jsem měla co dělat, abych to nějak doklopýtala,“ vyprávěla rodačka z Českého Těšína, která - stejně jako při mítinku Zlatá tretra - mohla využít v Ostravě luxusu. A sice toho, že závodní den začala ve vlastní posteli.

Při nástupu na stadion cítila mrazení v zádech, prý ještě větší než při Zlaté tretře.

Mílařka Vrzalová i koulař Staněk skončili na Kontinentálním poháru šestí, po prvním dnu vede Amerika Číst článek

„Atmosféra je tu úplně neskutečná. Normálně mi brněly nohy, když jsem přišla na stadion. Fakt to bylo úžasné. Přišlo mi, že je tu mnohem lepší atmosféra než na Zlaté tretře, nevím proč,“ svěřovala se Vrzalová, kterou prý chválil i trenér Gustav Šulc.

„Říkal, že je spokojený a že se s tím prý nedalo nic jiného dělat. Byl spokojený.“

Sezona pro Simonu Vrzalovou skončila a tři týdny až měsíc tretry neobuje.

„Konečně pojedu za babičkou a odpočinu si od běhání,“ těší se po krásném zážitku na domácím vítkovickém stadionu.