Ostrava bude hostit Kontinentální pohár. ‚Fanoušci si to zaslouží,‘ říká šéf světové atletiky

Výjimečnou atletickou akci letos chystá Česká republika. V sezoně bez globálního vrcholu v podobě olympijských her nebo mistrovství světa přivítá na konci léta Ostrava Kontinentální pohár. Týmová soutěž, kterou můžou fanoušci vidět jen jednou za 4 roky, by tak mohla mít lepší atmosféru než naposledy v Maroku a šéf světové atletiky Sebastian Coe věří, že v září na vítkovickém stadionu nastoupí i hvězdy světové atletiky.

„Já bych si přál, aby v Ostravě závodili nejlepší atleti ze všech kontinentů. Myslím, že fanoušci v Ostravě si to zaslouží, protože vždycky dokázali vytvořit skvělou atmosféru. Přál bych si, aby to bylo vyvrcholení sezony, na které pak naváže mistrovství světa v příštím roce a olympijské hry v Tokiu v roce 2020," přirovnává dvojnásobný olympijský vítěz v běhu na 1500 metrů ostravskou soutěž k těm největším akcím.

Poslední Kontinentální pohár v roce 2014 ale nebyl z pohledu výsledků až tak moc vydařený. Například Muži se na stovce nedostali pod 10 sekund, ženy pod 11 a ani obsazení disciplín se nedalo srovnat se světovým šampionátem.

Jedním z důvodů je termín na konci sezony, kdy už nemají někteří atleti vrcholnou formu a jiní si už chtějí odpočinout úplně. IAAF v čele se Sebastianem Coem ale chce lidem nabídnout to nejlepší z atletiky

„Máte tady specifický soutěžní prvek - souboj světadílů, a to je pro fanoušky, kteří mají rádi týmové závody, hodně lákavé. Navíc při pohledu na skvělé individuality na konci sezony," říká Coe.

Někteří atleti by si pak mohli vyzkoušet nový model přípravy směrem k příštímu roku. To bude mistrovství světa v Kataru kvůli horku výjimečně až na přelomu září a října, kdy už mají obvykle po sezoně. Takže v porovnání se šampionátem v Dauhá by ostravský Kontinentální pohár nemusel být pro elitní sportovce až tak termínově nevýhodný.

„Opravdu se moc těším na Kontinentální pohár. Zaprvé je to skvělá soutěž, zadruhé to bude v Ostravě, která v minulosti udělala hodně pro náš sport, a zatřetí chci vidět plný stadion a věřím, že tamní organizační výbor pro to udělá všechno a přilákáme zase další mladé lidi k atletice," doplňuje Sebastian Coe a ze zkušeností ze Zlaté tretry je dost možné, že oproti poloprázdným tribunám v Marakéši Ostrava udělá atletice dobrou reklamu.