V Ostravě se sejde tyčkařská elita. ‚Není snadné skákat tam vysoko,‘ ví Renaud Lavillenie

Hvězdy světové atletiky se chystají na výjimečnou akci v Ostravě. O víkendu tam budou reprezentovat své světadíly na Kontinentálním poháru. Jednou z nejkvalitnějších disciplín by podle startovní listiny měl být atraktivní skok o tyči i se světovým rekordmanem - Francouzem Lavilleniem. Ostrava 14:27 7. září 2018

„Není snadné tam skákat vysoko, na stadionu často fouká boční vítr a je to hodně nevyzpytatelné,“ vzpomíná na Radiožurnálu Renaud Lavillenie na své zkušenosti s Ostravou.

Vítkovický stadion přitom v posledních letech prošel velkou rekonstrukcí, a tak je oproti minulosti, kterou Francouz nemůže pamatovat, obehnaný tribunami se všech stran.

Premiéra na ostravském stadionu to nebude ani pro aktuálního mistra světa - Američana Kendrickse, který si tamní tyčkařský sektor vyzkoušel na červnové Zlaté tretře: „Nikdy jsem v Ostravě v září nebyl, ale doufám, že podmínky budou co nejstabilnější, ale je to prostě venkovní sport. Nikdo neví, jak bude, ale pro všechny to bude stejné."

Jiné to ale bude z pohledu formátu celé soutěže, kdy budou atleti přidávat body pro své týmy. Kontinentální pohár má stejnou čtyřletou periodicitu jako olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale, a tak to bude pro většinu současných hvězd novinka.

„Myslím, že Ostrava a Česká republika je ideální místo pro tuhle akci. Vyzkoušel jsem si atmosféru na Zlaté tretře a stačí jen naznačit a fanoušci vám pomůžou. Navíc to bude hodně speciální - jsem vždycky hrdý, když si můžu obléknout dres Spojených států a teď budu reprezentovat rovnou celý světadíl. Je to pro mě něco nového,“ vypráví Sam Kendricks

Mistra světa v nabitém celku Severní a Jižní Ameriky doplní světový šampion z Pekingu Kanaďan Shawnacy Barber který se po kokainové aféře opět vrací mezi elitní světové tyčkaře.

„Bude to můj první Kontinentální pohár. Slyšel jsem o něm skvělé věci a moc se těším na novou zkušenost. Závodil jsem v Ostravě v červnu a na stadionu byla skvělá atmosféra. Bylo znát, že tam lidé přišli fandit a ne se jen dívat. Pro mě je to skvělá akce na konec sezony a věřím v co nejlepší výsledek,“ těší se Barber.