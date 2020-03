‚Jsem v háji, v bytě běhat nemůžu, říká mílař Holuša o karanténě. Olympiádě v létě nevěří

Koronavirus momentálně trápí celý svět a samostatnou kapitolou jsou pak sportovci, kteří se stále připravují na vrchol sezony v podobě olympiády. Nikdo z nich ale neví, jestli hry v létě vůbec budou.

Čas se krátí a i český rekordman na 1500 metrů Jakub Holuša podle svých slov nevěří, že by olympiáda v Tokiu měla být zahájena v plánovaném termínu, tedy 24. července.

Dvaatřicetiletý běžec v zimě strávil šest týdnů na soustředění v Africe a naposledy odcestoval do USA, kde měl doladit formu na první atletické mítinky. Bohužel kvůli pandemii musel předčasně domů a co víc, momentálně je v karanténě.

Jak vám pademie koronaviru změnila sportovní plány?

„Chtěl jsem začít závodit už 17. dubna na Diamantové lize v Dauhá. V Africe jsem se velmi dobře připravil a teď jsme ještě měli mít soustředění v Arizoně, ale to jsme museli předčasně ukončit. Limit na olympiádu není jednoduchý a začátkem května jsem chtěl být ve formě.“

Momentálně jste ve 14denní karanténě. Jak se tedy připravujete?

„Téměř se nepřipravuji. Jsem v malém bytě, nemám běžecký pás, takže jsem v háji. Mohu maximálně posilovat s vlastní váhou, ale to není pro běžce to úplně to, co by potřeboval nejvíc.“

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, co vás čeká?

„Přiletěl jsem sice z USA, což sice není riziková oblast, ale přestupoval jsem v Amsterdamu a tak jsem dle nařízení hygieničky ministerstva obrany (je voják z povolání, závodí za Duklu) do karantény musel.“

Jakub Holuša Český atlet specializující se na tratě 800 a 1500 metrů. V roce 2015 vybojoval zlatou medaili na halovém mistrovstí Evropy, které se konalo v Praze. Kromě toho má ve sbírce ještě dvě stříbrné medaile z halového MS 2012 a 2016. Je také držitelem českého rekordu na trati 1500 metrů, který má hodnotu 3:33:36.

Dají se ty pocity nějak popsat?

„Je to bezmoc. Člověk se na něco připravuje a pokud je starší, tak to pro něj může být třeba poslední olympiáda. Ty pocity jsou těžko popsatelné, nikdo neví, co dělat, jestli budou závody a trénovat...nemám moc do ničeho chuť. Když není cíl, je to opravdu složité. Musíme si akorát udržet naději. Je to smutné pro všechny, ale zdraví je na prvním místě.

Mezinárodní olympijský výbor ale tvrdí, že hry by měly začít podle plánu. Věříte tomu?

„Přemýšlím o tom každý den, ale nevěřím, že v létě budou. Když ano, tak na podzim. Jsem v kontaktu i s ostatními sportovci a všichni vidí, co se děje. Každým dnem, kdy se ta olympiáda blíží, tak je nemožné ji v létě uspořádat. Už jen z hlediska kvalifikací.“

Proč by bylo rizikové ty hry uspořádat v plánovaném termínu?

„Už jen ta olympijská vesnice, tam je třeba 10 tisíc lidí a sportovci by tam měli začít přijíždět už na začátku července, to je hrozně brzy. V Africe jsou státy, kde ty testy ani nemají. Myslím, že to není možné, aby se už takhle brzo sjeli všichni sportovci světa na jedno místo.“

A kdyby přece?

„Pokud by zůstal původní termín, tak by hry byly hrozbou té nákazy hrozně poznamenané. Olympiáda má být oslavou sportu, tu radost si mají užívat sportovci i fanoušci. Já už byl na třech a ta atmosféra v olympijské vesnici byla vždy skvělá, žilo tím celé město.“

Mnoho lidí teď venku běhá v roušce. Až vám skončí karanténa, jak to budete dělat vy? „Nikdy jsem to neměl a nedovedu si to ani představit. Já se šátkem neběhám ani v zimě, necítím se v tom dobře. Takové jsou ale teď podmínky a jsou pro všechny stejné. Musíme se prostě přizpůsobit. Sport je krásná věc, ale tahle věc se musí vyřešit pro dobro náš všech. Čím dříve se toho zbavíme, tím dříve se budeme moct vrátit do normálního života.“