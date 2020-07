‚Obdobný systém přípravy měla Kratochvílová.‘ I díky tomu vládne běžkyně Vondrová českým tabulkám

Jednou z nejvýraznějších postav české atletiky je aktuálně Lada Vondrová. Objev loňského roku dominuje v domácí konkurenci hned několika běžeckým disciplínám a na čtyřstovce dokonce vede letošní evropské tabulky. A zatímco některé české hvězdy svými starty v sezoně poznamenané koronavirovou pandemií šetří, dvacetiletá sprinterka má za sebou už 17 závodů. Praha 14:21 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Talentované atletka Lada Vondrová | Zdroj: Profimedia

„Ona je to více méně rychlovka. Člověk se rozcvičí na jednu disciplínu a pak už to jede,“ usmívá se Lada Vondrová, když odpovídá na otázku, jak zvládá během jednoho odpoledne hned několik ostrých startů a navíc v osobních rekordech. V současnosti totiž vede letošní české tabulky na tratích od dvoustovky po osmistovku a za netradiční skladbou disciplín stojí zkušený trenér Jaroslav Jón.

„Pokud jsem to někdy s někým zkoušel, tak jsem se k tomu ani nedostal. Lada je drsňačka a navíc je skvělá v tom, že je hrozně dobře trénovatelná, dokáže se vymáčknout,“ mluví pardubický trenér o tvrdé přípravě, která směřuje k co nejlepšímu času v běhu na 400 metrů a skvělé výkony na dalších tratích už jsou jakýmsi vedlejším produktem.

Příprava jako Kratochvílová

Ve stejných disciplínách dominovala v 80. letech nejen v Československu Jarmila Kratochvílová a Jaroslava Jóna v jeho začátcích zasvěcoval do tréninku čtyřstovky právě kouč Kratochvílové Miroslav Kváč.

„Na soustředění používám obdobný systém přípravy, kdy oni chodili na různé testy, kde běhali třeba dvakrát dvě stě metrů a pak podobně. Já jsem si to ještě upravil a zpřísnil. Byly tam například dvouminutové pauzy, já jsem je zkrátil na minutu a půl, aby to bylo ještě adekvátnější,“ přibližuje trenér Jón zákulisí, které stojí za výjimečnými výkony dvacetileté Vondrové.

Ta navíc umí velmi rychle i 400 metrů překážek, kde by teoreticky měla víc šancí prosadit se i ve světové konkurenci než na hladké čtyřstovce.

„Já bych chtěla běhat čtvrtku překážek, doufám v to. Ale asi to neklapne, protože mi to ani nejde hlavou, takže nakonec asi zůstanu u hladké čtvrtky,“ říká Vondrová. „Rád bych ji tam viděl, protože tam je velký potenciál. Ale Lada má z fotbalu zranění kolene, které se jí vrací a navíc teď měla už dva roky problémy s kotníkem,“ doplňuje Jaroslav Jón k tomu, že bývalá fotbalistka Lada Vondrová nejspíš nebude nástupkyní dvojnásobné mistryně světa na trati 400 metrů překážek Zuzany Hejnové, ale skončí spíš v jiné disciplíně.