Outsider v boji o medaile. ‚Finále jsem si nešel užít, chtěl jsem bojovat,‘ říká půlkař Hodboď

Na atletické mistrovství Evropy jel takzvaně na zkušenou a vracet se z Berlína bude Lukáš Hodboď jako jedno z nejmilejších překvapení české výpravy. A nic na tom nemění, že ve finále osmistovky nikoho nepřeběhl.

„Jsem šťastný. Vůbec by mě nenapadlo, že bych se mohl do finále dostat. Zkusil jsem to, ještě na šestistovce jsem si na ně věřil, ale v závěrečných metrech to pak chybělo,“ řekl po finále na 800 metrů český půlkař Lukáš Hodboď.

Lukáš Hoďboď skončil na trati 800 metrů osmý, mužská štafeta doběhla ve finále sedmá Číst článek

„Asi bylo i znát, že to byla třetí půlka během tří dní, to jsem nikdy předtím nešel,“ přemýšlel, proč mu na posledních metrech scházely síly.

Až na jednoho závodníka byl Lukáš Hodboď ve všech svých startech na šampionátu papírově nejslabší. Těžkou hlavu si z toho ale rozhodně nedělal. Zařadil se vždy dopředu, vydal se na cílové rovince a postoupil až do finále.

A jen v něm si nevylepšil osobní rekord, i když běžel rychleji než kdy před Berlínem. „Pořád jsem si říkal, že to je chvíle, na kterou se celou kariéru připravuju. Do finále jsem nešel s tím, že si to jdu užít, ale že chci bojovat a urvat co nejlepší příčku,“ vysvětloval.

Snažil se i kvůli kamarádům, kteří si nenechali ujít, jak půlkař z Nymburku poběží o medaile proti mistrovi světa Francouzi Bossovi nebo nakonec evropskému šampionovi Poláku Kszczotovi. To vše před zatím největší berlínskou návštěvou, na olympijský stadion dorazilo přes 60 tisíc atletických fanoušků.

„Tady to jde samo, ta půlka ani nebolela. Fanoušci ženou dopředu a potom, co jsem se probojoval do finále, se přijela podívat spousta kamarádů. Jsem strašně rád, že přijeli, byla to motivace se nevzdávat,“ děkoval 22letý běžec.

„Musím nad tím ještě popřemýšlet, co se tu vlastně stalo. Když jsem se vzbudil, tak jsem se pořád díval do výsledků, jestli finále opravdu běžím, nemohl jsem tomu uvěřit,“ říká Lukáš Hodboď, jediný český mužský běžec, který na mistrovství v individuální disciplíně postoupil do finále.

