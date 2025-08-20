Manuel stále trápí zranění stehna a předčasně ukončila sezonu. Přijde o mistrovství světa i republiky

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel kvůli zranění zadního stehenního svalu ukončila atletickou sezonu. Dvacetiletá sprinterka to oznámila v prohlášení před víkendovým domácím mistrovstvím v Jablonci nad Nisou. Po úspěšné rehabilitaci a návratu k tréninku se loňská juniorská světová šampionka rozhodla soutěžní comeback neuspěchat, vzdala se proto i startu na zářijovém mistrovství světa v Tokiu.

„I když je hamstring zahojený, nestihla bych natolik kvalitní trénink, abych byla připravená na mistrovství České republiky nebo mistrovství světa. Občas je potřeba poslechnout své tělo,“ uvedla čtvrtá žena z březnového halového mistrovství Evropy v Apeldoornu a finišmanka bronzové čtvrtkařské štafety.

„Když se podívám zpětně na minulý rok i letošní halovou sezonu, bylo toho opravdu hodně a tělo si řeklo o restart,“ dodala vycházející hvězda české atletiky.

