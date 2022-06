Tři veteráni patřili k největším hvězdám atletického mistrovství republiky v Hodoníně. Sedmatřicetiletý Petr Svoboda s nedovolenou podporou větru zaběhl nejrychlejší čas svého života na trati 110 metrů překážek, devětatřicetiletý oštěpař Vítězslav Veselý se stal mistrem republiky po šestileté pauze. Úspěchy zkušených sportovců pak završila oštěpařka Barbora Špotáková, která pět dní před jedenačtyřicátými narozeninami získala svůj patnáctý titul. Hodonín 14:09 26. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Špotáková. | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

„Pro mě je hrozně dobré, když vyhrávají ti starší a vidím, že to jde i v takovém věku. Je to větší motivace než vidět, jak se loučí mí vrstevníci nebo i mladší než já. Vždycky jsem ráda, když se daří starším,“ říká Radiožurnálu oštěpařka Barbora Špotáková o tom, že na atletickém mistrovství republiky sbírali medaile i ti, co mají blíž ke čtyřicítce než třicítce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vypadá to hůř, než to je, říká Špotáková o úspěších starších atletů na mistrovství republiky

Pro českou atletiku to nezní jako dobrá zpráva, podle dvojnásobné olympijské vítězky jsou ale v zásobě mladší sportovci s potenciálem se dostat mezi světovou špičku.

„Možná to vypadá hůř, než to je, protože pod tím nejlepším výkonem je hladina atletů zase vyrovnanější. Určitě vyrovnanější, než to bylo roky předtím. Ono to vypadá hůř, než to je. Já jsem takový věčný optimista,“ usmívá se česká oštěpařka.

McLaughlinová znovu překonala světový rekord, čas na 400 metrů překážek vylepšila o pět setin Číst článek

Co ale Špotáková u mladších atletů vnímá je to, že nejsou ochotní sportu obětovat tolik, kolik v začátku kariéry obětovala ona sama.

„V roce 2004 jsem se účastnila olympiády v Aténách a dostala jsem pouze poloviční úvazek, což bylo sedm tisíc měsíčně. Dneska mi přijde, že si lidé pořád stěžujou. Já si v té době nestěžovala, to je možná ten rozdíl,“ říká oštěpařka.

„Stěžování si je podle mě špatně v čemkoliv, protože to vytváří jen negativní energii a to je cesta, která vede do slepé ulice,“ dodává Barbora Špotáková, která ve 40 letech získala svůj patnáctý republikový titul, když hodila oštěp do vzdálenosti 60,9 metru.