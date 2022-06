Pořád věřím, že to v sobě mám, radoval se překážkář Svoboda po životním čase

V 37 letech zaběhl na trati 110 metrů překážek nejrychlejší čas života. Na republikovém šampionátu zdolal Petr Svoboda zmíněnou trať za 13,25 sekundy, do tabulek se ale tento výkon kvůli nedovolené podpoře větru nezapíše. V cíli měl zkušený běžec smíšené pocity, v závěru závodu se totiž nepříjemně kopl do palce u nohy. Hodonín 8:03 25. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Svoboda (vpravo). | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

„V tu chvíli jsem myslel, že je to nějaký nesmysl. Fakt jsem si v tu chvíli říkal, že to přebliklo. Ale měl jsem radost, pak jsem to viděl i na obrazovce,“ popisoval Petr Svoboda Radiožurnálu své emoce poté, co se stal českým šampionem v běhu na 110 metrů překážek.

„Najednou to ale začala postupně přehlušovat bolest nohy. Jsem teď tak plný emocí, že budu v autě s přítelkyní možná hulákat až domů, ale zároveň budu vyděšený, co s tím je,“ dodal překážkář.

Čas 13,25 sekundy byl nejlepší v jeho kariéře, kvůli nedovolené podpoře větru ale nebude zapsaný do tabulek.

Svobodu v posledních letech často trápí zranění a podle svých slov z mnoha lidí cítil, že už mu nevěří. I sám sebe musel přesvědčovat, že ještě má cenu pokračovat.

„Nevím, jak to popsat. Zase jsem nelhal, hlavně sám sobě. Pořád věřím, že to v sobě mám, a je to tam,“ usmíval se Svoboda.

Na republikový šampionát se přitom Svoboda nijak speciálně nepřipravoval, soustředí se především na mistrovství světa, které od 15. července přivítá americké Eugene. Výkon v Hodoníně tak běžec vnímá jako velmi dobrý signál.

„Myslím, že mám životní formu. Jedu si plnit sny a bojovat o svou nesmrtelnost. Tam se ukáže, s jakou formou odjedu. Tohle je takové kousnutí do dortíku a teď se dozvíme, jak bude sladký,“ řekl Svoboda s tím, že na světový šampionát míří s ambicí dostat se v závodě na 110 metrů překážek do finále.