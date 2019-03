Očekávají se ode mě dva metry, ví výškařka Hrubá. Vysněnou laťku zkusí překonat na Zlaté tretře

„Už několik let se ode mě očekává, že 2 metry skočím a vždycky mě v tom něco pozastavilo. Doufám, že to bude co nejdřív, pokusy v Glasgow na 197 centimetrech vypadaly dobře. Do přípravy jdeme s pozitivním naladěním a doufám, že se přiblížíme. A třeba už někdy dva metry padnou,“ říká Radiožurnálu Michaela Hrubá.

Mladý český atlet překonal evropský rekord, ten ale neplatí. Zapomnělo se na dopingovou kontrolu Číst článek

Vedle usilovného tréninku vidí trenér Michal Pogány rezervy i jinde. Nejlepší současnou českou výškařku přirovnává ke své ženě - bývalé trojskokance i výškařce Šárce Kašpárkové.

„Možná se to blíží, ale Miška je velký jedlík, stejně jako Šárka. Snědly by i slona, takže budeme muset jedno dvě kila zhubnout a věřím, že se ke dvěma metrům přiblížíme. Říká se, že kilo dělá dva až tři centimetry. Věřím, že máme i trošku rezervu a dopadne to,“ očekává Michal Pogány.

Na lehké zhubnutí se dvojice zaměří už v nejbližších dvou jarních měsících, pak přijdou čtyři vrcholy letní sezony. Tím prvním bude mítink Zlatá tretra v Ostravě.

„Máme dva měsíce všeobecnou přípravu a věřím, že první vrchol bude v Ostravě, druhý bude v Gevle na mistrovství Evropy, pak bude Evropský pohár družstev v srpnu v Bidhošti a na konci září je MS v Dauhá,“ nastiňuje trenér program své svěřenkyně.

Český vrchol - Zlatá tretra

Na Zlatou tretru do hlavního programu se vrací ženská výška poprvé od roku 2010. Michaela Hrubá se snažila manažera mítinku Alfonze Jucka přesvědčit už vloni, ale ještě to nevyšlo.

„Jsem moc ráda, že letos už v Ostravě budeme a předvedeme nějaký super souboj,“ vyhlíží ostravský mítink čtyřnásobná mistryně republiky. „Jsem strašně rád a věřím, že výška je na Zlaté tretře hlavně díky Míšiným úspěchům,“ dodává Pogány.

Atleti mají z halového šampionátu jedinou medaili. ‚Snažili se, není co vyčítat,‘ říká Dvořák Číst článek

Manažer mítinku Alfonz Juck přivede do Ostravy pro Michaelu Hrubou velkou konkurenci včetně několikanásobné ruské světové šampionky Mariji Lasickenenové. A česká atletka chce skvělé příležitosti co nejvíce využít.

„Plán na každý závod je předvést co nejlepší výkon, ale Ostrava a Zlatá tretra je vrchol Českých závodů. Kdybych napodobila Blanku Vlašičovou, vůbec bych se nezlobila,“ hledá Michaela Hrubá srovnání s Chorvatkou Blankou Vlašičovou, která byla dlouhá léta tváří výškařského klání na vítkovickém stadionu.

Znamená to, že se publikum může těšit na oslavné tanečky jako v podání vysoké Chorvatky? „To zrovna nevím. Nejsem typ, který by tancoval. Myslela jsem výkony,“ usmívá se Hrubá.

Chorvatka Vlašičová drží výkonem 205 centimetrů rekord Zlaté tretry. Brněnská výškařka by byla spokojená, pokud by u jejího výkonu svítila na začátku dvojka.