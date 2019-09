Atleti Evropy v Minsku jednoznačně porazili výběr USA, oštěpař Vetter přehodil 90 metrů

Tým Evropy suverénně vyhrál atletický duel s výběrem Spojených států amerických. Ve dvoudenním klání v Minsku nasbírali reprezentanti starého kontinentu 724,5 bodu a porazili zámořský celek o 123 bodů. Devadesátimetrovým hodem se v úterý blýskl úřadující oštěpařský mistr světa Johannes Vetter. Naopak první porážku v této venkovní sezoně utrpěla necelé tři týdny před začátkem světového šampionátu výškařka Maria Lasickeneová. Minsk 21:36 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletický souboj výběru Evropy s týmem USA. | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Vetter se stal po Estonci Magnusi Kirtovi teprve druhým oštěpařem, který letos překonal hranici 90 metrů. Německý reprezentant, jenž kvůli zranění naskočil do sezony později, zvítězil výkonem 90,03. Nechal za sebou všechny soupeře včetně lídra letošních tabulek Kirta (88,91).

Generálka na šampionát v Dauhá se naopak nevydařila dvojnásobné mistryni světa Lasickeneové, která skončila na 198 centimetrech a nestačila na Ukrajinky Julii Levčenkovou (202) a Irynu Heraščenkovou (198). Lasickeneová pod širým nebem prohrála naposledy loni v červenci, kdy skončila třetí na Diamantové lize v Rabatu.

Od té doby nezvítězila jen v úvodu letošní halové sezony na přípravném závodě v Rusku. Dnes stejně jako při vítězném finále Diamantové ligy v Bruselu nastoupila s bandáží na pravém koleně a zaváhala už na 196 centimetrech. Na poslední chvíli se pak zachránila na 198, ale na dalších výškách už neuspěla.

Naopak životní závod prožila v Minsku jednadvacetiletá Levčenková, která skákala napoprvé až na hodnotu nového osobního rekordu 202 centimetrů.

Absolutní triumf Evropy přinesla soutěž tyčkařů, ve které chyběl nejlepší Američan Sam Kendricks. Výkonem 585 centimetrů zvítězil úřadující mistr Evropy Armand Duplantis ze Švédska před dvojicí Poláků Piotrem Liskem (580) a Pawlem Wojciechowským (575). Podpořil je ještě čtvrtým místem Řek Konstadinos Filippidis. Debakl Američanů podtrhl nulový bodový zisk dvou závodníků, kteří neskočili základní výšku.

Atletické utkání Evropa - USA v Minsku:

Evropa - USA 724,5:601,5 bodu.

Muži:

200 m (vítr 0 m/s): 1. Gulijev (Tur.) 20,16, 2. Desalu (It.) 20,66, 3. King (USA) 20,83.

800 m: 1. Tuka (Bosna) 1:46,77, 2. Kszczot (Pol.) 1:46,89, 3. Harris (USA) 1:46,94.

3000 m: 1. Blankenship (USA) 7:57,48, 2. Mechaal (Šp.) 7:57,55, 3. Crippa (It.) 7:58,11.

110 m př. (+0,1 m/s): 1. Ortega (Šp.) 13,21, 2. Šubenkov (Rus.) 13,39, 3. Crittenden (USA) 13,43.

400 m př.: 1. Kendziera 48,99, 2. Lattin (oba USA) 49,12, 3. Vaillant (Fr.) 49,20.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 585, 2. Lisek 580, 3. Wojciechowski (oba Pol.) 575.

Trojskok: 1. Benard (USA) 17,01, 2. Williams (Brit.) 16,71, 3. Bates (USA) 16,70.

Disk: 1. Weisshaidinger (Rak.) 67,22, 2. Malachowski (Pol.) 64,89, 3. Isene (Nor.) 63,99.

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 90,03, 2. Kirt (Est.) 88,91, 3. Matusevičius (Lit.) 83,54.

Ženy:

200 m (-0,1 m/s): 1. Brownová (USA) 22,61, 2. Dobbinová (Brit.) 22,92, 3. Jeffersonová (USA) 22,99.

1500 m: 1. Graceová 4:02,49, 2. Osikaová (obě USA) 4:04,92, 3. McColganová (Brit.) 4:05,58.

100 m př. (+0,1 m/s): 1. Nelvisová (USA) 12,80, 2. Koleczeková (Pol.) 12,86, 3. Hermanová (Běl.) 12,92.

400 m př.: 1. Ryžykovová (Ukr.) 55,32, 2. Sprungerová (Švýc.) 55,46, 3. Beesleyová (Brit.) 55,49.

3000 m př.: 1. Lawrenceová (USA) 9:33,24, 2. Sánchezová (Šp.) 9:38,47, 3. Wagnerová-Gyürkesová (Maď.) 9:42,68.

Výška: 1. Levčenková 202, 2. Heraščenková (obě Ukr.), 3. Lasickeneová (Rus.) obě 198.

Dálka: 1. Mirončyková-Ivanovová (Běl.) 674, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 673, 3. Reeseová (USA) 671.

Koule: 1. Ewenová (USA) 19,47, 2. Roosová (Švéd.) 19,06, 3. Mártonová (Maď.) 18,95.

Kladivo: 1. Fiodorowová (Pol.) 74,34, 2. Malyšiková (Běl.) 72,70, 3. Andersenová (USA) 72,59.

Smíšené:

Štafeta 200-200-400-800 m: 1. Evropa 1 3:21,13.