Ještě před rokem bojoval proti obvinění z dopingu a v úterý si došel na mistrovství Evropy pro medaili. Slovenský atlet Matej Tóth skončil v extrémně horkém berlínském závodě na 50 kilometrů druhý a v cíli mluvil o podobných emocích, jako když vyhrál olympijský závod v Riu nebo titul mistra světa v Pekingu. Berlín 21:55 7. srpna 2018

„Tohle stříbro má pro mě cenu zlata. Emoce, které jsem prožíval, byly porovnatelné s Riem. Sice jsem tvrdil, že ty emoce po minulém roce opadly, ale zase to se mnou zalomcovalo. Každá buňka mého těla chtěla na trati nechat všechno, ať to stojí, co to stojí. A to se mi podařilo,“ povídal vyčerpaný, ale nadšený Matej Tóth těsně za cílem padesátikilometrového chodeckého závodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Loni čelil slovenský chodec Tóth obvinění z dopingu, teď vybojoval stříbro na mistrovství Evropy

Tóth ho zvládl při tropických teplotách stoupajících na slunci nad 40 °C v čase 4:47:30. Lepší byl jen Ukrajinec Zakalnickyj, přestože velká skupina slovenských fanoušků kolem trati během závodu věřila, že vítězem bude jejich idol.

„Matej Tóth je náš hrdina a jsme velmi rádi, že ho můžeme podpořit, protože sportovci nám na Slovensku dělají nejlepší jméno. Jsme ochotní tu počkat celý den a počkat si na jeho vítězství, protože on na to má. Věříme, že to dá,“ řekl jeden ze slovenských fanoušků. „Nevěříme ve fámy a v nějaké dopingové nesmysly, protože on je doopravdy čestný člověk. Já bych chtěl být jednou jako on,“ dodal k Tóthovým loňským patáliím s obviněním z dopingu.

Matej Tóth totiž na loňském světovém šampionátu nemohl startovat kvůli příliš velkému rozdílu v hladině hemoglobinu jeho krevních vzorků. Než ale stihl své jméno očistit, přišel o sezonu, ve které chtěl obhájit titul mistra světa.

„Vypadá to nespravedlivě, ale všechno zlé je k něčemu dobré. Možná měl víc času věnovat se rodině nebo si uspořádat věci v životě,“ přidává svůj pohled manažer elitních světových atletů Alfons Juck.

Nejspíš i s náročnou zkušeností v podvědomí, radoval se slovenský chodec ze stříbra stejně, jako když vybojoval své největší tituly.

„Před rokem jsem se chystal na svoji obhajobu proti přímým obviněním a dnes budu stát na stupni vítězů a dívat se na slovenskou vlajku,“ usmíval se dojatý Matej Tóth.