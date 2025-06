Jsem zase zpátky, zářil Štefela po mistrovství Evropy družstev. Soutěž výškařů ovládl v osobním rekordu

Parádní večer prožil atlet Jan Štefela. Na mistrovství Evropy družstev přijel jako favorit soutěže výškařů a to také v závodě potvrdil, když českému týmu přispěl plným počtem bodů. A k vítězství přidal i osobní rekord 233 centimetrů, který ho řadí na druhé místo letošních světových tabulek. I přes extrémně horké počasí dorazila na stadion spousta hlavně španělských fanoušků, kteří ale dělali skvělou kulisu všem sportovcům. Madrid 10:15 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výškař Jan Štefela na ateltickém mítinku Zlatá tretra | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

Ovládl jste soutěž výškařů, navíc osobním rekordem. Cítil jste před závodem, že by se vám mohlo takhle zadařit?

Já jsem do toho závodu nešel s tím úplně, že bych chtěl skočit nějak vysoko. Já jsem chtěl spíš vyhrát pro tým. A tím mě to těší mnohem víc, že ještě k tomu mám osobní rekord, takže jo, je to super. Jsem zase zpátky.

Čím to, že to tak šlo?

Vůbec nevím. Dva dny jsem tady jenom zevloval, skoro nic nedělal. Potřeboval jsem si odpočinout a ono to došlo asi, na čem jsme makali.

Vy jste na té výšce 2,33 metru už byl sám, vlastně z vás asi spadla tíha, že už těch šestnáct bodů, plný počet, pro tým máte. Pomohlo to?

Ani ne. Já jsem se pak soustředil na těch 2,36, protože by to byl championship rekord. Ten jsem fakt moc chtěl a první pokus jsem byl kousíček. Ale nevadí. Ono když to bude na mistrovství světa v Tokiu tenhle pokus zavřený, tak se vůbec zlobit nebudu.

Po těch 2,33 metru na vás byla vidět obrovská radost, běžel jste tady s rukama nad hlavou přes kus stadionu. Skutečně to byla jedna z největších věcí ve výšce, co jste zažil?

Už jsem to zažil, když jsem skočil poprvé 2,30. A ono cokoliv přes těch 2,30 je potřeba oslavovat a já jsem si to náramně užil. Vlastně ani jsem nevěřil, že těch 2,33 dám, protože poslední dobou, když jsem došel na 2,33, tak jsem to bořil. Takže jsem šel na to uvolněně a užíval jsem si ten závod už ke konci. Fanoušci mi opět a zase pomohli, získal jsem si je a za to jsem strašně rád.

Bylo tady hodně velké teplo, vypadá to, že vám to nevadí.

Tak člověk se trošku víc potí. Je to více nepříjemné, ale na to si člověk zvykne, prostě teplo, aspoň se nemusím tolik rozcvičovat.