Závodem jsem se protrápil, říká Dudycha po běhu na 800 metrů na mistrovství Evropy družstev

Čeští atleti sice na mistrovství Evropy v Madridu klesli na desáté místo, ale i tak si stále drží odstup od sestupových pozic. V pátek přidal nejvíc bodů z českých reprezentantů devatenáctiletý Jakub Dudycha, který skončil v běhu na 800 metrů na čtvrtém místě. Madrid 8:00 28. června 2025

Běžec Jakub Dudycha na staru ostravského mítinku Zlatá tretra | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Poslední metry už jsem si připadal docela dobře. Celkově jsem se tím celým závodem protrápil, nešlo se mi dobře, byly tam ode mě i nějaké chyby, které mě možná stály lepší umístění. Šel jsem sem s třetím časem, skončil jsem čtvrtý, takže o bod míň, než možná někdo očekával, ale lepší čtvrté místo než třeba deváté,“ povídal v extrémně teplých podmínkách na stadionu v Madridu Jakub Dudycha.

Horké počasí mu nevadilo, spíš přemýšlel o tom, jakou zvolit taktiku, kdyby nikdo ze soupeřů nechtěl udávat tempo. V takovém případě by se ve druhém, papírově slabším, běhu na 800 metrů mohli najít ještě rychlejší atleti. Nakonec ale devatenáctiletý reprezentant vsadil na to, že domácí favorizovaný Španěl Mohamed Attaoui neponechá nic náhodě.

„Říkal jsem před závodem, že Attaoui je domácí Španěl, chtějí vyhrát, ale ať si to odtáhne on sám, jestli chce bodovat za šestnáct a on to udělal. A všechny nás tady rozsekal, takže si to odtáhl sám a myslím, že zaběhl championship rekord, takže skvělý výsledek pro něj. Já jsem dostal přes vteřinu od něj no,“ chválil domácího atleta Dudycha.

Attaoui skutečně vytvořil nový rekord šampionátu stejně jako třeba Nizozemka Femke Bolová, která časem 49,48 sekund dokonce posunula letošní evropské maximum na čtyřstovce. A právě Bolovou brzy cítila při závodě vedle sebe Češka Lada Vondrová.

„Já jsem věděla, že mě seběhnou hodně rychle, ale soustředila jsem se na sebe. Měla jsem za úkol rozběhnout pomaleji první stovku, což si myslím, že jsem udělala, ale prostě teď nemám formu na to běžet pod jednapadesát, ať rozběhnu rychle nebo pomalu,“ říká Vondrová, která nakonec vybojovala osmé místo.

Češi jsou tak po třinácti disciplínách ze sedmatřiceti na desátém místě, vedou Nizozemci.