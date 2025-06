V té konkurenci to beru, těší výškařku Hrubou čtvrté místo v závodě na mistrovství Evropy družstev

Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy družstev jedenáctí a i přes řadu absencí s přehledem udrželi elitní divizi. Zlaté medaile obhájili v Madridu Italové a ze Superligy padají týmy Ukrajiny, Finska a Litvy. V závěrečný den soutěží bodově přispěla nejvíc českému týmu nakonec čtvrtá výškařka Michaela Hrubá. Madrid 9:13 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výškařka Michaela Hrubá na olympijských hrách v Paříži | Foto: Felix Sanchez Arrazola | Zdroj: Alamy / Profimedia

„V té konkurenci to beru, vlastně mě porazily holky, které měly kolem 197 a výš. Takže člověk, když skáče všechno napoprvé, tak nemá potřebu myslet na nějaké negativní věci. Jenom si opakuji to, co bych tam měla udělat a věřila jsem si i na těch 194. Ten druhý pokus nebyl zas tak špatný, takže snad do budoucna dobré kroky,“ mluvila velmi pozitivně po závodu na rozpáleném stadionu Vallhermoso Michaela Hrubá.

Napoprvé překonala 191 centimetrů a bylo vidět, že skáče ve velké pohodě a po letech se tak blíží výkonům, které předváděla ještě jako juniorská mistryně světa v roce 2016.

Další výrazný bodový příděl přidal sprinter Tomáš Němejc, který se loni překvapivě dostal do finále evropského šampionátu v Římě a v Madridu byl čase 20,55 sekund šestý.

„Je tam posun. Každým závodem se zlepšuji, ale šel jsem si sem pro čas pod 20,50, což se nestalo. Zatím to hodnotím spíš, ne negativně, něco na pomezí. Je tam zase podle mě prostor pro zlepšení,“ říkal při teplotách blížících se čtyřiceti stupňům sprinter Tomáš Němejc.

Ten prožil povedený šampionát, když už v sobotu byl členem štafety na 4x100 metrů, která vylepšila český rekord. A i velmi solidní bodové příspěvky atletů, kteří nepatří mezi tradiční české opory, pomohly k bezpečné záchraně v Superlize.