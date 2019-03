Čeští atleti na finále nedosáhli, Nor Ingebrigtsen je nejmladším halovým mistrem Evropy

Na halovém mistrovství Evropy v Glasgow v sobotu nikdo z české výpravy postup do finále nevybojoval. Sprinteři Klára Seidlová i Zdeněk Stromšík skončili v semifinále, stejně dopadl Filip Šnejdr v běhu na 800 m. Tyčkařky Romana Maláčová a Amálie Švábíková ztroskotaly v kvalifikaci. Glasgow 21:11 2. 3. 2019 (Aktualizováno: 21:43 2. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká sprinterka Klára Seidlová | Foto: Soeren Stache | Zdroj: ČTK/DPA

Oba čeští sprinteři postoupili z dopoledních rozběhů. Stromšík byl v tom svém třetí v čase 6,77 a kvalifikoval se přímo. Seidlová doběhla pátá a s časem 7,39 musela do poslední chvíle čekat, jestli se vejde mezi 24 semifinalistek. Práh finále však nepřekročili. Seidlová doběhla v semifinále poslední za 7,41, Stromšík předposlední za 6,78. Přitom časy na úrovni jejich letošních maxim by dveře do finále otvíraly.

Stromšík tak v podobě rozběhu překonal jen první překážku, což mu například loni na halovém mistrovství světa v Birminghamu kvůli svalovému zranění nevyšlo. „Cíl byl přejít do semifinále, což se povedlo z přímého postupového místa, takže já si nemám na co stěžovat,“ pochvaloval si po rozběhu.

V semifinále doběhl sedmý a těžko skrýval zklamání. Jeho semifinálový výkon byl zhruba o desetinu pomalejší než časy, kterých dosahoval ještě před pár týdny. „Čekal jsem rychlejší čas a chtěl jsem se poprat o postup do finále. Myslím si, že bylo na víc, malinko. Mohl jsem běžet rychleji,“ litoval. Příčinu ale zatím pojmenovat nedokázal. Nejrychlejším časem 6,61 do finále postoupil Slovák Ján Volko, obhájce stříbra z Bělehradu.

Také Seidlová už letos běžela výrazně rychleji, ale v rozběhu trochu zaostala na startu a to se v nejkratším sprintu těžko dohání. O jejím těsném postupu nakonec rozhodly pouhé dvě setiny. Když proběhla cílem svého rozběhu jako pátá, příliš v postup nevěřila. V semifinále chtěla být rychlejší, ale to se jí nepovedlo. Byla o dvě setiny pomalejší. „Spokojená určitě nejsem, je to můj nejhorší letošní čas,“ posteskla si.

Jasně nejlepší výkon podala Polka Ewa Swobodová, která šedesátku zvládla za 7,14 a v semifinále ubrala ještě tři setiny. Finálové běhy začnou ve 21:35.

Nepostoupily ani tyčkařky

České tyčkařky do nedělního finále nepostoupily. Devatenáctileté Švábíkové nepomohlo ani vyrovnání dva roky starého osobního rekordu 440 cm, o deset centimetrů výš už neuspěla. „Hodnotím to kladně v tom, že po té nepovedené sezoně se mi podařilo aspoň dorovnat ten svůj halový osobák. Jsem ale i nespokojená, protože si myslím, že na těch 450 bylo. Ale to se nedá nic dělat,“ řekla finalistka loňského ME pod otevřeným nebem.

Maláčová si ke své malé radosti zaskákala ze všech tyčkařek nejvíc. Třikrát se zachránila až na třetí pokus, na 450 se to ještě povedlo, ale výš už to nešlo. V té době řecká olympijská vítězka Ekaterini Stefanídiová teprve začínala a potřebovala na postup jediný skok přes 460 cm.

„Měla jsem obavy už na 410, protože takhle vysoko jsem ještě letos nezačínala. Pak jsem se chytla a věřila jsem si i na těch 460, ale po tolika skocích už mi chyběly síly,“ komentovala své vystoupení v Glasgow Maláčová.

Šnejdr v semifinále na 800 m ještě do posledního kola vbíhal na třetí postupové pozici, ale pak se propadl na pátou v čase 1:50,72. Běželo se výrazně pomaleji než v pátečním rozběhu, takže rozhodoval finiš a v něm český půlkař nestačil. „Ani nejsem až tak zadýchaný po závodě jako včera (v rozběhu), což je špatně, měl jsem asi zabrat víc. Možná se toho míň bát. Škoda, cítil jsem se dneska hodně dobře,“ přemítal.

Ve stejné disciplíně žen bude finále překvapivě bez Švýcarky Seliny Büchelové. Vítězka dvou předchozích halových šampionátů doběhla v semifinále o pět setin sekundy až třetí.

Úspěchy Norů

Nor Jakob Ingebrigtsen se stal v osmnácti letech nejmladším halovým mistrem Evropy v atletice, když vyhrál v Glasgow běh na 3000 metrů v čase 7:56,15. A to bude v neděli ještě usilovat o double ve finále na poloviční trati. Jeho starší bratr Henrik dovršil rodinnou radost třetím místem. Mezi ně se dokázal vklínit jen domácí Chris O'Hare.

Další Nor Karsten Warholm vystřídal na halovém čtvrtkařském trůnu Pavla Masláka. Časem 45,05 sekundy dnes ve finále mistrovství Evropy v Glasgow vyrovnal 31 let starý kontinentální rekord Němce Thomase Schönlebeho a dovršil velký večer norské atletiky.

Warholm, jehož hlavní disciplínou jsou překážky, hned při svém prvním halovém šampionátu ukázal, že umí i hladkou čtvrtku pod střechou. Vyrazil bez taktizování a od seběhnutí do druhého kola jasně vedl. Druhý doběhl Španěl Óscar Husillos, který se radoval už loni na halovém mistrovství světa v Birminghamu, ale pak byl diskvalifikován pro vyšlápnutí z dráhy.

Maslák, který získal tři evropské i světové tituly v hale za sebou, v Glasgow pro nemoc nestartoval.