Šéftrenéra atletů těší před mistrovstvím v Mnichově forma Špotákové a Staňka, uzdravit se stihl Veselý

V Mnichově ve čtvrtek začnou evropské šampionáty v celkem devíti sportech. Mezi nimi bude i atletika, která bude mít první soutěže v pondělí. Závodit by měl i oštěpař Vítězslav Veselý, který o mistrovství světa v USA přišel kvůli nemoci, a připraveni by měli být i další marodi Ondřej Kopecký a Petr Svoboda. Novinářům to řekl reprezentační šéftrenér atletů Pavel Sluka. Praha 16:09 9. srpna 2022

Atleti mají program letos v létě nahuštěný, protože o evropské tituly budou bojovat jen tři týdny po mistrovství světa, v Mnichově je navíc bude čekat jen o něco slabší konkurence.

„Není to úplně každý rok, že by byly takovéto dva vrcholy sezony. Ale svět závodí celou sezonu, všichni jsou připravení na Diamantové ligy a pak přijedou ještě v lepší formě na světové soutěže. S tím se musí každý srovnat,“ řekl novinářům reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.

Mezi hvězdy, které naopak síly ušetřily a na mistrovství světa nebyly, patří koulař Tomáš Staňěk a oštěpařka Barbora Špotáková. Pro ně je tak evropský šampionát vrcholem letní sezony a Sluka má z jejich nedávné formy radost.

„Na přípravu měli více prostoru. U Báry jsme se bavili už někdy v dubnu, že na mistrovství světa nepojede, u Tomáše to bylo jiné. Měl zranění, které doléčoval, proto se rozhodl, že nepojede,“ popsal Sluka.

„Bára předvedla výborný výkon v Polsku na Diamantové lize. Tomáš se představil výborným výkonem v Maďarsku, před tím už hodil také velmi daleko. Takže to napovídá, že forma roste, a já doufám, že se všechno sejde tak, aby to tam potvrdili," doplnil.

Společně s oštěpařem Jakubem Vadlejchem, který získal bronz na nedávném MS, považuje šéftrenér Staňka za největší českou medailovou naději. Na stupně vítězů ale mohou pomýšlet i oštěpařka Nikola Ogrodníková čtyřstovkařka Lada Vondrová či patnáctistovkařky Kristiina Mäki a Diana Mezuliáníková.

Veselý bude startovat

V Mnichově by za český tým měli startovat i marodi z mistrovství světa. Bronzový olympijský medailista z Tokia Veselý musel ze šampionátu v Eugene odletět předčasně kvůli zánětu průdušek.

„V současné době se Víťa Veselý jeví jako v pořádku, je v přípravě, startovat bude. Za to jsem rád,“ uvedl Sluka.

Vícebojař Kopecký přišel o debut na vrcholné akci kvůli zranění stehenního svalu. Petr Svoboda sice do rozběhu na 110 metrů překážek nastoupil, ale už před závodem se potýkal s bolavým zadním stehenním svalem a z dráhy odkulhal.

„Ondra Kopecký měl lehce natržený sval, který už je dnes zacelený, a cílí na start víceboje, který začíná hned první den. Doufejme, že to bude všechno v pořádku. Peťan má pořád trošku problémy s achilovkou, ale nejsou to úplně závažné problémy a věřím, že bude připraven také. Ten svalový problém z Eugene už je zažehnaný,“ řekl Sluka.

Mnichov už je na mistrovství Evropy připravený

Štafeta a patnáctistovka

Na cenný kov s čtvrtkařskou štafetou pomýšlí i Patrik Šorm. „Se štafetou je to vždycky loterie. Tam musejí odjet čtyři kluci s perfektní formou. Odjíždíme s chutí bojovat o medaili,“ uvedl člen kvarteta, které bylo ve finále MS.

V individuálním závodě vypadl hned v rozběhu, ale v evropské konkurenci má vyšší ambice. „Cítím se skvěle, mám formu. Poslední dva tři tréninky naznačují, že by to mohlo být dobré. Chci být ve finále a tam bojovat o co nejlepší umístění,“ řekl pátý muž letošního halového mistrovství světa.

Finálové ambice mají mílařky Mäki a Mezuliáníková.

„Dovolím si mluvit za obě, že máme formu. Když jsem koukala na startovku, tak je poměrně přísná. Myslela jsem si, že mistrovství světa bude mnohem těžší, ale ukazuje se, že i na mistrovství Evropy bude konkurence přísná. I ty běžkyně z evropské špičky, které v Eugene nestartovaly, se na tu patnáctistovku přihlásily,“ řekla Mezuliáníková, která stejně jako Mäki byla na MS v semifinále.

Mistrovství Evropy začíná ve čtvrtek 11. srpna a končí 21. srpna. Atleti jdou do akce v pondělí 15. srpna.