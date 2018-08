Nejrychlejší prodavačka. Mílařka Vrzalová touží po olympiádě, ve večerce rodičů pracuje už jen občas

V maratonu získala na mistrovství Evropy bronz Eva Vrabcová Nývltová, na dráze se o nejlepší výsledek českého týmu v Berlíně postarala Simona Vrzalová. Běh na 1500 metrů dokončila na pátém místě. Ještě pár měsíců zpátky přitom Vrzalová kmitala místo po ovále v obchodě svých rodičů. Berlín 11:08 13. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Vrzalová doběhla v závodě na 1500 metrů pátá | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Jsem strašně spokojená. Pátá v Evropě, to jsem nečekala. Můj cíl byl dostat se do finále a když už jsem se tam dostala, tak jsem chtěla být minimálně do osmého místa, což se mi splnilo,“ oddechovala pro Radiožurnál u dráhy olympijského stadionu prodavačka s patrně nejlepší kondicí v Evropě Simona Vrzalová.

Do večerky svých rodičů už dochází jen nárazově a nemusí tak jako dřív vyrážet na trénynky až po směně.

„Když jsem doma v Těšíně, tak jim občas jdu pomoct, ale minimálně. Nemám plat, ale dá se říct, že běhám na plný úvazek. Živí mě rodiče a přítel,“ rozesmála se pátá žena finále běhu na 1500 metrů.

Simona Vrzalová od běhání několikrát utekla, tentokrát ale sportu věnuje maximum. Láká ji rok 2020 a největší závod, jakého se atletka může zúčastnit. „Mám ještě velké rezervy. Určitě bych se chtěla zkusit nerozsypat do olympiády. Pak už mi bude 32 let, tak uvidím.“

Česká rekordmanka na jednu míli zůstala věrná klubu ve Vítkovicích, čímž odmítla možnost přilepšit si v pražských vrcholových střediscích a peníze od svazu pokryjí sotva kvalitní soustředění. Atletikou ale přece jen něco vydělá - rodině. Lepší výsledky znamenají větší přízeň zákazníků v Českém Těšíně.

„Chodí tam většinou pořád ti samí lidé, je to stálá klientela. Když tam na chvíli jdu, tak se dveře netrhnou, pořád mě někdo zná a gratuluje. A rodiče to všude vytrubují. Lidi chodí, ale mohli by víc, aby se rodiče měli líp,“ zasní se Simona Vrzalová. Její rodiče by po pátém místě své dcery ve finále mistrovství Evropy měli doplnit zásoby.

1_500_m_f_zeny2c_dia_180813-111154_vman.jpg | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková