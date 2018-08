Osmnáctiletý supertalent. Švéd Duplantis má nakročeno k tomu stát se legendou skoku o tyči

Dechberoucí skoky přes laťku ve výšce více než šesti metrů by do budoucna mohly plnit atletické stadiony. Kombinace, rychlosti, síly, mrštnosti a odvahy je pro fanoušky hodně lákavou kombinací.

Pokud byste ale Armanda Duplantise potkali na ulici, tak by vám přišel jako obyčejný kluk dokončující střední školu. Lehce přihrbený, štíhlý, 180 centimetrů vysoký. On ale zase tak „normální" není. Víc než on dokázali v tyči zvládnout jen Francouz Lavillenie, Ukrajinec Bubka a Australan Hooker.

„Je mi 18 let, takže se každé ráno budím o něco rychlejší a silnější. A tak by to mělo být. Jsem pořád hodně mladý a stále přirozeně rostu. Takže ano, s přibývající silou a rychlostí by měly přijít lepší výkony,“ mluví Duplantis o tom, že ještě zdaleka není na vrcholu sil a to už teď je jeho osobní rekord úctyhodných 605 centimetrů.

Díky tomuto výkonu ovládl evropský šampionát v Berlíně, kde porazil i světového rekordmana - Francouze Lavillenieho, podle kterého je právě mladý Švéd budoucností atletiky.

„Jo to velká čest, slyšet ho, jak o mně mluví. Renaud je podle mě nejlepším tyčkařem historie - je to král naší disciplíny. Drží světový rekord, má olympijské zlato a je skvělé proti němu závodit. Kdybyste mi před deseti lety řekli, že se s ním potkám v soutěži a dokonce, že ho dokážu porazit, asi bych tomu moc nevěřil. Teď doufám, že budu jeho nástupcem a můžu být novou tváří skoku o tyči a třeba i novým světovým rekordmanem. Ano, to by bylo skvělé,“ říká Duplantis.

Duplantis má k vrcholové atletice ty nejlepší předpoklady, jeho otec Greg totiž skákal o tyči a matka Helena se zase mimo jiné věnovala sedmiboji. Disciplínu si tedy nakonec zvolil po americkém otci, ale závodí pro změnu za „matčino“ Švédsko.

Limity švédského juniora jsou podle letošních výkonů vysoko nad hranicí světového rekordu, ale přestože mu k výkonu Lavillenieho 616 cm chybí zdánlivě pouhých 11 centimetrů, sám ví, že je to ještě velký rozdíl

„Všechno musí jít postupně - krok za krokem. Nemůžu si myslet, že zničehonic skočím světový rekord. Musím svojí výkonnost ustálit na šesti metrech. Takhle mi to říkal Renaud. Musím se každý den cítit, že zvládnu šest metrů a pak mám šanci na to, abych jeho výkon překonal,“ doplňuje osmnáctiletý Armand Duplantis, který má aktuálně o půl metru lepší osobní rekord, než měla ve stejném věku další legenda skoku o tyči - Sergej Bubka.