Dudycha v závodě na 800 metrů zaběhl nejrychlejší juniorský čas sezony, na český rekord ztratil pět setin

Osmnáctiletí čeští atleti Jakub Dudycha a Petr Meindlschmid na mistrovství Evropy dospělých postoupili. Dálkař Meindlschmid v kvalifikaci v Římě hned prvním pokusem skočil 801 centimetrů a zajistil si finále. Dudycha se ze druhého místa v rozběhu přímo kvalifikoval do semifinále běhu na 800 metrů. Řím 23:06 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžec Jakub Dudycha na halovém mistrovství světa 2024 v Glasgow | Zdroj: Profimedia

Vlastní juniorský národní rekord zlepšil na 1:44,89 minuty a přiblížil se na pět setin seniorskému českému rekordu Lukáše Vydry z roku 1998. Vypadli druhý dálkař Radek Juška, mílařka Kristiina Sasínek Mäki, diskař Marek Bárta a překážkářka Helena Jiranová.

‚Myšlenky na osmičku byly, tak uvidíme.‘ Osmnáctiletý dálkař Meindlschmid je nadějí české atletiky Číst článek

Meindlschmid byl na ME pozván až dodatečně a ukázal formu, kterou naznačil už vítězstvím na pondělním Odložilově memoriálu. Ve zvláštním sektoru, který je postavený zhruba dva metry nad plochou Olympijského stadionu, poprvé v životě překonal osmimetrovou hranici. Ta byla vypsaná jako kvalifikační limit, takže už nemusel pokračovat. Nakonec obsadil devátou příčku.

„Ani nevím, jak to vstřebat. Pořádně nevím, co se tam stalo. Mám černo před očima. Neskutečné, jsem v jiném světě. Těším se na finále a uvidíme, co tady ještě předvedu,“ řekl České televizi. Naopak český rekordman Juška bude poprvé ve finále ME chybět. V kvalifikaci skočil 772 centimetrů a obsadil 23. příčku. K postupu do finálové dvanáctky byl potřeba výkon 795.

Zkušeně si mezi evropskými půlkaři počínal nejmladší z účastníků Dudycha. Držel se spíše v závěru pole, ale v konci se posunul na přímo postupové místo. V rychlém běhu si téměř o sekundu vylepšil osobní rekord. Předvedl nejrychlejší juniorský světový čas této sezony a zařadil se na třetí místo historických tuzemských tabulek. „Nejvíc si cením postupu. Na Zlaté tretře jsem zažil obrovské zklamání. Začal jsem pochybovat, jestli na to mám. Dneska jsem si dokázal, že ano,“ radoval se.

Závod rozbíhal zezadu, taktiku měl promyšlenou. "Běhal takhle všechny akce Polák Adam Kszczot. Já jsem chtěl takhle běžet taky, protože jsem viděl, že mu to vycházelo," řekl juniorský mistr Evropy Dudycha.

Sasínek Mäki ztratila na postup 13 setin

Šesté místo z Mnichova na ME neobhájí Sasínek Mäki. V rozběhu na 1500 m byla sedmá v čase 4:12,76, tedy na první nepostupové příčce. Časy se nezohledňovaly. Na šestou Martu Pérezovou ze Španělska ztratila česká běžkyně s finskými kořeny třináct setin sekundy.

"Mrzí mě poslední stovka, protože jsem je měla na lopatě. Tlačila jsem to vším možným, ale nestačilo to. Ale odcházím s pocitem, že jsem do toho dala všechno, nebylo to tak strašné jako v Budapešti," řekla finalistka OH 2021 v Tokiu. Na loňském MS v Budapešti byla v rozběhu devátá a neprošla do semifinále.

Nejrychlejší česká čtvrtka tohoto tisíciletí. Běžkyně Manuel si na Zlaté tretře zajistila i účast v Paříži Číst článek

Kvalifikace byla konečnou pro diskaře Bártu. V Římě nenavázal na své výkony z předchozí části sezony, kdy se dostal až za 65 metrů, a výkonem 61,20 obsadil 17. pozici. Na postup bylo potřeba hodit o 87 cm více. V dnešním večerním finále budou všichni favorité včetně světového rekordmana Mykolase Alekny z Litvy, jenž hned prvním pokusem hodil 67,50 m a kvalifikaci vyhrál.

K semifinále měla daleko Jiranová. V rozběhu na 100 m překážek výkonem 13,45 zaostala o více než dvě desetiny za svým letošním maximem a obsadila osmnáctou příčku. Postupovalo jedenáct nejrychlejších, které v semifinále doplní nasazené závodnice.

Smíšená štafeta skončila šestá

Smíšená štafeta na 4x400 metrů Matěj Krsek, Lada Vondrová, Vít Müller a Barbora Malíková skončila na mistrovství Evropy šestá. Její čas 3:14,24 minuty byl o 2,26 sekundy horší než výkon českého bronzového kvarteta z loňského mistrovství světa v Budapešti. Vyhráli Irové Christopher O'Donnell, Rhadisat Adelekeová, Thomas Barr a Sharlene Mawdsleyová za 3:09,92.

Chodkyně Eliška Martínková byla dnes v Římě jedenáctá v závodě na 20 kilometrů. O lepší umístění ji připravila dvouminutová penalizace za tři tresty kvůli porušení pravidel.

Z české bronzové štafety z MS 2023 zbyla polovina. Místo Patrika Šorma nastoupil překážkář Müller, Terezu Petržilkovou nahradila Malíková. Ta běžela závěrečný úsek místo budapešťské finišmanky Vondrové, která se přesunula na druhý úsek. Boj o medaile se českým čtvrtkařům záhy vzdálil.

Cílem proběhla Malíková jako sedmá, ale po diskvalifikaci Francie si Česko o jednu příčku polepšilo. „Myslím, že jsme cílili na trošku vyšší příčku. Většinou zabírám 150 metrů před cílem, tam Britka šla trochu lokty. Já jsem na to nebyla připravená, trochu mě to rozhodilo,“ řekla České televizi Malíková.

Za vítězným Irskem skončila druhá Itálie a třetí favorizované Nizozemsko, které na medailovou pozici v cílové rovince dostala Femke Bolová. Od bronzu českou štafetu dělilo zhruba tři a půl sekundy.

Martínková je i přes penalizaci spokojená

Španěl Alcaraz vyzve ve finále French Open Zvereva z Německa. Může mu vrátit loňské vyřazení Číst článek

Chodkyně Martínková, která byla sedmá na minulém mistrovství Evropy v Mnichově, do penalizace bojovala o medaile. Z vedoucí skupiny se v polovině závodu oddělila olympijská vítězka Palmisanová, ve skupině pronásledovatelek figurovala ještě další tři kilometry i Martínková. Pak musela do trestného boxu, protože v krátké době dostala tři varování. „Přišlo to zčistajasna, nečekala jsem to,“ řekla České televizi Martínková.

Vzhledem k průběhu sezony se v ní mísily pocity. „Jaro jsem si strašně protrápila, tak jenom to, že jsem mohla závodit s nejlepšími, byl skvělý pocit. Šlo se mi dobře a věřila jsem si, že bych to s holkama mohla uviset,“ uvedla.

První titul na šampionátu získala domácí Antonella Palmisanová (1:28:08). Zvítězila o 29 sekund před krajankou Valentinou Traplettiovou. Na třetí pozici se v závěrečných metrech dostala Ukrajinka Ljudmila Oljanovská.

Staněk po zranění šetřil síly

Koulař Tomáš Staněk postoupil na atletickém mistrovství Evropy do sobotního finále. Obhájce bronzové medaile z Mnichova v kvalifikaci v Římě napoprvé zaznamenal výkon 20,53 metru a nepokračoval, ačkoliv limit 20,70 nepřekonal. Celkově mu to stačilo na páté místo. Druhý český reprezentant Tadeáš Procházka měl k postupu do finálové dvanáctky daleko. Výkonem 17,95 se zařadil na 26. místo.

Staněk na evropském šampionátu vstupuje do venkovní sezony. Před plánovaným úvodním mítinkem v Domažlicích si na začátku května poranil tříslo a od té doby nestartoval. Kvalifikaci zvládl, i když nešel do pokusu na sto procent. „Naplno jsem to nerozjížděl. Spíš jsem si to hlídal, abych neudělal nějakou blbost. Vyšlo to, jak mělo,“ řekl České televizi.

Duplantis na Zlaté tretře těsně nepřekonal světový rekord. O 625 centimetrů se pokoušel i navzdory větru Číst článek

Roli favorita potvrdil domácí Leonardo Fabbri, který jako jediný poslal kouli za kvalifikační limit. Úvodním pokusem vrhl 21,10 metru a první část soutěže ovládl.

Konec v kvalifikaci

Na postup do semifinále běhu na 100 metrů nedosáhli spoludržitelé českého rekordu Zdeněk Stromšík a Jan Veleba. Stromšík výkonem 10,39 sekundy obsadil 16. příčku, Veleba běžel 10,53 a skončil dvacátý. V semifinále doplňovalo nasazené sprintery čtrnáct nejrychlejších z rozběhů. Potřeba byl čas 10,35, který měl například Slovák Ján Volko.

V kvalifikaci vypadla výškařka Michaela Hrubá, která skočila 185 centimetrů. Na další postupné výšce 189 cm ztroskotala a do finálové dvanáctky se nedostane.