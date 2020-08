‚Když jsem viděla čas v cíli, tak jsem měla slzy v očích.‘ Čtvrtkařka Malíková se blýskla rekordem

Drobná dívka s výraznými dredy o sobě dala vědět po delší době, ale o to hlasitěji. Malíková je totiž nejvýraznější českou běžeckou hvězdou mládežnických kategorií od dob Zuzany Hejnové.

V letošní sezoně ji ale před šampionátem v Plzni zastínila další velmi mladá a stále se lepšící čtvrtkařka Lada Vondrová. Role outsidera ale Barboře Malíkové seděla.

„Řekla jsem si, že na to kašlu, že je mi jedno, kdo tam běží, a že se maximálně v poslední rovince někoho chytnu a zkusím předběhnout. Takhle mi závody vyhovují. Běžela jsem takhle i na mistrovství světa v Keni v roce 2017,“ připomněla pro Radiožurnál závodnice opavského Sokola svůj titul z mistrovství světa do 17 let.

Malíková už je také vítězkou letní olympiády mládeže z Buenos Aires a před rokem překonala český juniorský rekord Taťány Kocembové z roku 1981. A v Plzni teď ubrala dalších 72 setin sekundy.

„Co jsem se dívala třeba dva tři roky zpátky na mistrovství Evropy, tak tam holky běhaly za 51,30 a říkala jsem si, že to je strašně rychlé a že takhle běhají kluci. Když jsem teď viděla čas v cíli, tak jsem měla slzy v očích,“ přidává Malíková.

Osmnáctiletá závodnice v cílové rovince přesprintovala Ladu Vondrovou a časem 51,65 sekundy se dostala do čela letošních světových juniorských tabulek.