Krosový šampionát vytrvalců ovládl Homoláč, mezi ženami byla v cíli nejrychleji Hrochová

Homoláč se stal krosovým šampionem už počtvrté v kariéře a zatímco muži museli dvoukilometrový okruh absolvovat celkem pětkrát, ženy čekal o jeden okruh méně.

„Poslední půlrok jsem se trápil, teď už to vypádá dobře a snad se to dnes potvrdilo. Měl jsem to trochu snažší, protože tady nebyli Marek Chrascina a Jakub Zemaník. Ale jsem spokojen, že se to podařilo,“ řekl čerstvý republikový šampion v rozhovoru pro web Česká atletika.

„Od začátku jsem šla na čele a čekala jsem, jestli se mnou někdo půjde. Když se na mě pak dotáhl, tak se zase holky zařadily za mě. V posledním kole mi jeden z trenérů řekl, ať jdu do toho a nastoupila jsem,“ popsala Hrochová své bezprostřední pocity v cíli.

Mistrovství ČR v krosu v Praze:

Muži - vytrvalci (10 km): 1. Homoláč (Univerzita Brno) 31:55, 2. Kovář (Dukla Praha) 32:13, 3. Marčík (Škoda Plzeň) 32:28.

Ženy (8 km): 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 29:25, 2. Vrzalová (Vítkovice) 29:45, 3. Matyášová Schorná (Maratonstav Úpice) 29:47.