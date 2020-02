‚Patří již doopravdy do světové špičky.‘ Běžkyně Vondrová získala na národním mistrovství dvě zlata

Halový domácí šampionát atletů je minulostí. O tituly mistrů republiky bojovali závodníci o uplynulém víkendu v Ostravě. Dařilo se tam i zástupcům pardubické Hvězdy, kteří přivezli celkem tři zlaté medaile. Dvě z nich si na krk pověsila běžkyně Lada Vondrová. S vedoucí výpravy a trenérkou pardubické Hvězdy Ivou Toušovou mluvil redaktor Ota Gutwirth. Rozhovor Pardubice 12:09 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lada Vondrová | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Osmičlenná pardubická výprava atletů se vrátila z halového mistrovství České republiky v Ostravě. Ovšem na to, jak vás bylo málo, jste byli velmi úspěšní. Bylo to tak i z vašeho pohledu?

Řekla bych, že určitě. Absolutorium zaslouží Lada Vondrová za dva vynikající výkony a za dva tituly v běhu na 200 a 400 metrů žen.

Lada Vondrová získala na národním halovém šampionátu dvě zlaté medaile. ‚Na jaře pravděpodobně odejde do USK Praha.'

To ale nejsou jediné dvě zlaté medaile pro vaší výpravu, že?

Třetí zlato přidal v trojskoku, byť byl velmi nespokojený se svým výkonem, Jirka Vondráček.

Nespokojenost, ale přesto zisk titulu z mistrovství republiky, to se trošku tluče, ne?

To ano. Jirka poté, co ho vyhrál, pravil, že to vítězství takzvaně utrpěl. Nepovedl se mu dle jeho názoru konec přípravy, rozběh mu nevycházel a celkově byl rozhozený a strašně nespokojený.

Zlatá medaile je ale nakonec určitě cenná. Další členka vaší výpravy Lada Vondrová je fenomén. Koukal jsem na její časy a ona se velmi výrazně rok od roku zlepšuje.

Je to tak. Klademe si v jejím případě otázku, kde je její hranice, protože se zatím zdá, že její výkony hranici vůbec nemají.

Když jsem s ní mluvil před zmíněným medailovým závodem, tak říkala, že by byla ráda, kdyby dostala svůj čas pod 52 sekund, což se jí povedlo velmi silně.

Její výkon je doopravdy vynikající, 0:51:82 je v současné době asi druhý nejlepší výkon v Evropě, patří již doopravdy do světové špičky.

Pro Ladu je určitě velkou motivací olympiáda, na kterou je kvalifikační limit 51:35. Je dosažení tohoto času v Ladiných silách?

Určitě ano, ale ono je to trošku složitější. Ono není potřeba splnit jen limit, ale důležitý je i takzvaný ranking, tedy získané body na evropských a světových mítincích.

Lada Vondrová je mladá závodnice. Bude mít na to, aby překonávala časy podobně jako Denisa Rosolová, či Zuzana Hejnová?

Podle mě určitě ano, protože například kombinace, kterou běžela teď o víkendu v hale, například Denisa Rosolová nikdy neběžela.

Nebojíte se, že jí začnou být Pardubice v budoucnosti trochu „malé“?

Nejen, že se bojíme, ale víme, že Lada pravděpodobně na jaře odejde do USK Praha.

Jak velká ztráta to pro vás bude? A na druhou stranu jaký zisk to může být pro ni?

Musíme se na to podívat hlavně z jejího pohledu, kdy tady u nás již dospěla a je potřeba udělat krok dopředu.