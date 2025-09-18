Už po semifinále jsem si říkala, že na to má, chválila Kratochvílová pokořitelku svého letitého rekordu
Sydney McLaughlinová-Levroneová věděla, že může na 400 metrů zaběhnout takový čas, jaký dnes předvedla ve finále mistrovství světa. Řekla to v Tokiu poté, co se výkonem 47,78 sekundy zařadila na druhé místo historických světových tabulek a připravila o rekord šampionátu českou legendu Jarmilu Kratochvílovou.
Pro příští olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles zvažuje hvězdná Američanka kombinaci hladké čtvrtky se závodem na 400 metrů překážek, na kterém drží světový rekord.
Kratochvílová přišla o rekord mistrovství světa v běhu na 400 metrů. V Tokiu ho pokořily hned dvě závodnice
Číst článek
Na dlouhých překážkách loni v Paříži McLaughlinová-Levroneová obhájila olympijské zlato z Tokia, ale letos se znovu vrhla mezi specialistky na 400 metrů.
Podobný experiment zkoušela už v roce 2023, ale tehdy ji o účast na mistrovství světa v Budapešti připravilo zranění kolena. Tentokrát se mohla projevit naplno a byl z toho nejlepší výkon od světového rekordu Marity Kochové 47,60 z roku 1985.
„Je to úžasné, je to čest. Věděla jsem, že hodně lidí pochybovalo o mém přechodu ze čtvrtky překážek na hladkou čtvrtku, ale věřila jsem svému tréninku. Věděla jsem, že to mám v sobě, abych mohla běžet takhle rychle. Byla to jen otázka času,“ uvedla pětadvacetiletá Američanka.
Kratochvílovou ztráta rekordu nemrzela. „Já to beru v pohodě. Byla jsem ráda, že mně vyšel tip. Přesně jsem tipla tři holky,“ řekla webu iSport.cz.
„Sydney je závodnice. Sledovala jsem ji. Už po semifinále jsem si říkala, že na to fakt má. Jsem ráda, že se mi to potvrdilo. Krok a technika. Zasloužila si vyhrát, jednoznačně. A ještě v takovém čase. Jestli se dívala Marita Kochová, myslím, že se trošku klepala,“ uvedla Kratochvílová.
Její čas z premiérového mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983 byl přes dva roky i světovým rekordem. Historické maximum stále drží na trati 800 metrů časem 1:53,28 z roku 1983.
McLaughlinové-Levroneové pomohlo, že olympijská vítězka a obhájkyně titulu Marileidy Paulinová startovala ve vnější dráze, takže ji viděla před sebou.
„Ale pořád jsem musela tu práci odvést. Trenér mi řekl, abych vypálila z bloků co nejrychleji, moc se tam nezdržovala. Věděla jsem, že na mě holky budou tlačit, nejdůležitější bylo zachovat klid,“ uvedla svěřenkyně Boba Kerseeho.
Ocenila práci svého týmu. „Jsem to já, kdo běhá na dráze, ale za mnou je celá armáda. Jsou to stovky lidí, co mi pomáhají,“ řekla atletka, která už hledá další výzvy.
Oštěpař Vadlejch bronz na mistrovství světa neobhájil, skončil jedenáctý. Hrubá prošla do finále výškařek
Číst článek
„Musíme si promluvit o programu olympijských her 2028 v Los Angeles, možná bych mohla běžet 400 metrů i 400 metrů překážek. Potřebovala bych mezi těmi závod nějaké dny volna, protože v obou je nabité pole soupeřek. Musíte ta děvčata respektovat. Abyste mohli předvést ten nejlepší výkon, musíte na to mít připravené tělo,“ přemítala.
Paulinová se také poprvé dostala pod 48 sekund, ale po předloňském titulu se musela smířit se stříbrem. „Devátá dráha mi moc nepomohla vzhledem k tomu, že jsem běžela bez očního kontaktu. Se sezonou jsem spokojená, pokořila jsem 48 sekund a teď věřím, že překonám světový rekord,“ řekla.
Výkon Kochové patří k nejstarším atletickým rekordům. Vznáší se nad ním stín dopingového podezření kvůli organizovanému užívání nedovolených podpůrných prostředků v NDR v tehdejším období studené války.
Trochu zklamaná byla i bronzová Salva Ajd Násirová z Bahrajnu, která si v letech 2021 až 2023 odpykávala dopingový trest. „Podívejte se na výsledky tohohle finále. Říkají, že musím víc pracovat. Myslím, že ženský světový rekord na 400 metrů brzy padne. Nikdy jsme si to nemyslela, ale po dnešním závodě vidím, že světový rekord je za rohem,“ poznamenala.