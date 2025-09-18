Kratochvílová přišla o rekord mistrovství světa v běhu na 400 metrů. V Tokiu ho pokořily hned dvě závodnice
Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová zvítězila na mistrovství světa v Tokiu v běhu na 400 metrů ve druhém čase historie 47,78 sekundy. Jarmilu Kratochvílovou připravila o rekord šampionátu z Helsinek 1983. Výkon české atletické legendy 47,99 pokořila o jednu setinu i stříbrná Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky.
Světová rekordmanka na 400 metrů překážek McLaughlinová-Levroneová mezi specialistkami na hladkou čtvrtku potvrdila, že je mimořádně rychlá.
Osobní maximum ze semifinále stlačila o dalších 51 setin a přiblížila se na 18 setin 40 let starému světovému rekordu Marity Kochové z tehdejší NDR.
Olympijská vítězka a obhájkyně titulu na Američanku v závěru dotírala, ale ani osobní rekord jí na zlato nestačil. Bronz získala Salva Ajd Násirová z Bahrajnu (48,19).