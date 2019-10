Medaili jsem získala čestně, říká šampionka Hassanová, jejíž trenér dostal distanc kvůli dopingu

Je nejúspěšnějším sportovcem atletického mistrovství světa. Nikdo jiný než Sifan Hassanová si z Kataru neodveze dvě zlaté medaile z individuálních disciplín. Rodačka z Etiopie reprezentující Nizozemsko ovládla v Dauhá závody na 1500 metrů a 10 kilometrů, což se navíc ještě nikomu před ní nepovedlo. Žena, která vládne vytrvalostním disciplínám, je ale aktuálně bez trenéra, který dostal čtyřletý distanc kvůli dopingu. Dauhá 13:36 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sifan Hassanová. | Foto: Aleksandra Szmigiel | Zdroj: Reuters

V cíli závodu na 1500 metrů zářila Hassanová štěstím. Se slzami v očích děkovala svým blízkým, radovala se z druhé zlaté medaile a také nového evropského rekordu 3:51,95 setin sekundy a vymazala tak výkon Taťjany Kazankinové z roku 1980.

Mezi tituly Hassanové se ale v Kataru stala velmi neobvyklá věc. Její trenér Alberto Salazar dostal trest za obchodování s testosteronem a ovlivňování dopingových kontrol. A přestože to byl pro Nizozemskou reprezentantku šok, nemyslí si, že se na ni lidé teď budou dívat skrz prsty.

„Ne, nebojím se že by to nějak poškodilo moji image. Jsem čistá a když vstávám z postele, tak si můžu s klidným svědomím říct, že jsem medaili získala čestně. A když jdu spát tak vím, jak těžkou za sebou mám dřinu, jak tvrdě jsem pracovala. Věřím sama sobě a v tu chvíli není důležité, co někteří lidé říkají. Můžu být hrdá na to, co jsem dokázala,“ povídá Hassanová, která v současnosti dominuje vytrvalostním disciplínám od patnáctistovky po deset kilometrů.

Na kratší z obou tratí se v rozběhu i v semifinále potkala s aktuálně nejlepší českou mílařkou Kristiinou Mäki.

„Siffan je čistá, takže tak to je. Že je její trenér obviněný, to je sice blbé a něco to nasvědčuje, ale dokud se nic nedokáže, tak věřím, že je tak dobrá běžkyně,“ reagovala Mäki na kauzu, kvůli které přišel Salazar na šampionátu v Kataru o akreditaci.

Bývalý trojnásobný vítěz newyorkského maratonu se ale proti obvinění odvolal a v tiskovém prohlášení porušování dopingových pravidel odmítl s tím, že v jeho tréninkovém centru v Oregonu všichni dodržují kodex Světové antidopingové agentury. Vyšetřování se navíc týká období před příchodem Hassanové do Oregonu.

„Vždycky obdivuju někoho, kdo běhá takhle. Hrozně mi pak vezme běžecké ideály, když se ukáže, že to není pravda, ale zase to ukáže mně, že když jsem od ní necelých deset vteřin, tak to není zas tak daleko na to, že běhám na gumové medvídky,“ doplňuje s nadsázkou Kristiina Mäki, která věří, že Hassanová svých mimořádných výsledků dosáhla tvrdou prací, podpořenou skvělými dispozicemi rodáků z náhorních plošin ve východní Africe.