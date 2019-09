‚Když nepřijdou diváci, tak je to takové smutné.‘ Atletům se nelíbí poloprázdné tribuny v Dauhá

Obavy panující po přidělení atletického mistrovství světa do Kataru se naplnily, soutěže na Chalífově mezinárodním stadionu v Dauhá sleduje jen pár tisícovek diváků. Je to obrovský kontrast ve srovnání s předchozím mistrovstvím světa v Londýně. Sportovcům se komorní atmosféra nezamlouvá. A pořadatelé porušili zvyklosti a oficiální údaje o návštěvnosti nezveřejňují. Dauhá 18:59 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poloprázdné tribuny na mistrovství světa v Dauhá. | Zdroj: Reuters

Když Dauhá tehdy ještě neúspěšně kandidovalo na pořádání MS 2017, přišlo s heslem „Žádná prázdná sedadla“. To v kontextu současné reality vypadá jako špatný vtip. Značnou část čtyřicetitisícových ochozů pořadatelé zakryli plachtami a i ten zbytek většinou zeje prázdnotou. Na dlouhé běhy chodí skupiny etiopských a keňských fanoušků, početná byla skupina z Jamajky.

Například na ženskou stovku, která uzavírala nedělní program, ale nezbyl v ochozech téměř nikdo. „Viděla jsem to, je to hrozně smutné. Je prostě otázka, jestli takovéhle vrcholné akce dávat do těchto zemí. Kdyby to bylo někde v evropské zemi, tak by o to byl mnohem větší zájem. Je to prostě velká soutěž, a když nepřijdou diváci, tak je to takové smutné,“ uvedla česká medailová naděje Zuzana Hejnová.

„Je to katastrofa, že na tribunách nikdo není,“ nebral si servítky vícebojařský světový rekordman Kévin Mayer z Francie. Pořadatelé v tiskové zprávě uvedli, že první dva dny šampionátu byla „solidní“ návštěvnost 70 a 67 procent z volných vstupenek. „Třetí den ale čísla klesla pod 50 procent, což souvisí se začátkem pracovního týdne v Kataru,“ uznali. Absolutní čísla ale stále nezveřejnili.

Oštěpařský světový rekordman Jan Železný s podobnou návštěvností počítal. „V těchto zemích to není nic neobvyklého. Je to škoda z toho pohledu, že teď ty výkony jsou excelentní - tyčka, trojskok, dálka, to jsou výjimečné výkony. Kdyby to bylo jinde, kde by byl plný stadion, bralo by se to tak, že je teď atletika úplně nahoře,“ řekl nynější trenér.

Připomněl ale, že z komerčního pohledu je důležitější sledovanost u televizních obrazovek. „Vždycky záleží, jak to vyjde v televizi, jestli se lidé budou dívat. A to záleží na výkonech, komentátorech. Když jsem byl ve výboru MOV, říkalo se, že velké stadiony jsou zbytečné. Je důležitá sledovanost diváků. Ta přináší benefity v podobě peněz sponzorů,“ uvedl trojnásobný olympijský vítěz Železný.

Takto vypadaly tribuny těsně před královskou disciplínou - během na 100 metrů:

The men’s 100metre final is ten minutes away. But where are the crowds in Doha? However you dress it up, this is not a good look for the IAAF. pic.twitter.com/lKOzdTwnVa — Natalie Pirks (@Natpirks) September 28, 2019