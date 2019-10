Dal se na individuální sport, ale teď na něj tak trochu spoléhá celý tým. Český tým. Oštěpaře Jakuba Vadlejcha v neděli čeká na mistrovství světa finále a svěřenec Jana Železného bude v Dauhá usilovat o první a zároveň už jedinou možnou medaili pro českou reprezentaci. Dauhá 14:24 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Také nový šéftrenér české reprezentace Jan Netscher doplnil početnou skupinu krajanů a přišel se podívat na sobotní kvalifikaci Jakuba Vadlejcha. Poté, co se postupně se stupni vítězů rozloučili překážkářka Zuzana Hejnová a koulař Tomáš Staněk, je na oštěpaři pražské Dukly, aby prodloužil sérii českých atletů, kteří v samostatné historii vždy přivezli ze světového šampionátu medaili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nevidím, neslyším, jedu v tunelu, nepřipouští si Vadlejch tlak před oštěpařským finále

„Nevidím, neslyším, jedu v tunelu. V momentu, kdy by si to člověk nějak moc připouštěl, to není dobře,“ nepřipouští si tlak jediný Čech, který v neděli v závěrečném bloku šampionátu bude závodit. Rozhodit se nenechal ani dotazem, proč letos po jeho odhodu oštěp opravdu hodně daleko zatím neletěl.

„Nevím proč, ale celou sezonu jsem měl pocit, že teď ještě není ten vrchol, je až za dlouho a že mám zůstat v klidu. Teď už cítím, že je mistrovství světa,“ říká Vadlejch.

Maraton na atletickém mistrovství světa vyhrál poprvé po 18 letech Etiopan, zlato slaví Desisa Číst článek

Čemu Jakub Vadlejch naopak věnuje pozornost, jsou jeho nejlepší pokusy. Třeba jako ten na posledním světovém šampionátu v Londýně, kdy se po 89 metrech 73 centimetrech radoval z osobního rekordu a také stříbrné medaile. Pravidelně si je teď přehrává. A ne na monitoru.

„Často si je nepouštím, spíš si pamatuji ten pocit a snažím se mu přiblížit. Vnímání a to vizuálno je často dost rozdílné. Většinou se spíš snažím si v hlavě ten hod představovat, jaký byl, jestli si to tělo dokáže pamatovat, přibližovat se tomu nebo to napodobovat,“ vysvětluje český oštěpař.

„Člověk si představuje, jak se rozbíhá, ten ideální hod, jak to třeba letí přes stadion. Ideálně přes 90 metrů i dál. V tomhle je hlava skvělá, dovolí i 100,“ usmívá se Jakub Vadlejch v dobrém rozpoložení před večerním finále.

Co mu dovolí hlava na Chalífově stadionu, to se dozvíme v nedělním večerním programu, který začíná v 18.00.