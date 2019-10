Koulař Tomáš Staněk na medaili z velké venkovní atletické akce stále čeká. A tentokrát od ní byl na mistrovství světa hodně daleko. Ve finále v katarském Dauhá nepostoupil čtvrtý muž posledního šampionátu mezi osm nejlepších. Po rekordním večeru se musel spokojit s desátým místem. Dauhá 13:25 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Čtyři koulaři překonali na tentokrát zaplněném stadionu v Dauhá rekord šampionátu. Na všech předchozích mistrovstvích by tak zlatou medaili brali vítězný Američan Joe Kovacs, jeho krajan Ryan Crouser, Novozélanďan Tomas Walsch a také čtvrtý Brazilec Darlan Romani.

Jako by najednou někdo vypnul gravitaci, komentoval Staněk koulařské finále na mistrovství světa

„Nevím, připadal jsem si jako na měsíci. Jako by najednou někdo vypnul gravitaci,“ říkal Tomáš Staněk.

Jenže při pokusech Tomáše Staňka stav beztíže neplatil. Koule padala na jeho poměry hodně brzo dolů. 20,79 metru, takový výkon na elitu nestačil. Vítězný Kovacs vrhl 22 metrů a 91 centimetrů a další dva muži v pořadí s ním prohráli o jediný centimetr.

„Už v průběhu soutěže jsem přemýšlel, jak to budu komentovat. Létala tam jedna neskutečná rána za druhou a i kdybych byl v absolutní TOP formě, celou sezonu by se nic nestalo, měl bych to celé nalajnované a prodal bych to ve správné akci, tak bych byl třeba pátý, ještě metr za medailovou pozicí. Nevím, co se v kouli děje. Je divné, že se to neděje i v jiných disciplínách, že se tam nenajde třeba jeden takový. U nás jich je moc,“ říkal Staněk.

„V průběhu sezony, když dřete a třeba se nedaří, tak vymýšlíte psí kusy, vracíte se třeba ke staré technice, která i kdyby vyšla, tak by to bylo ke 22 metrům. I to by bylo krásné, ale pořád je to daleko za špičkou světa. Dostali se někam, kde bude medaile za světový rekord. To je strašné,“ bojí se Tomáš Staněk, že na olympijských hrách v Tokiu bude medaile až za překonání 23 metrů a 12 centimetrů.

Aby se český koulař na 29 let staré maximum Američana Randyho Barnese dotáhl, potřeboval by se za rok zlepšit o více než metr.