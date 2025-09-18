Oštěpař Vadlejch bronz na mistrovství světa neobhájil. Ve finále v Tokiu vybojoval jedenácté místo
Oštěpař Jakub Vadlejch bronzovou medaili na mistrovství světa neobhájil. V sezoně poznamenané zdravotními problémy obsadil na šampionátu v Tokiu 11. místo za 78,71 metru. Soutěž na stadionu, kde se před čtyřmi lety radoval z olympijského stříbra, pro něj skončila po třech pokusech. Světovým šampionem se stal Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga. Výkonem 88,16 metru si zajistil druhé velké zlato po triumfu na OH 2012.
Vadlejch před MS kvůli zranění kolena a těžké viróze absolvoval jen dva závody. Ve finále nenavázal na solidní kvalifikaci, kde si zlepšil sezonní maximum na 84,11 metru. Prvním pokusem se nedostal za 80 metrů a jeho další hody byly ještě kratší, takže je úmyslně přešlápl.
Na velké akci úřadující mistr Evropy Vadlejch předvedl svůj nejhorší výkon od ME 2016 v Amsterodamu a porazil jen Australana Camerona McEntyreho (75,65). Jedenáctá příčka je jeho nejhorším umístěním ve velkém finále v životě. Poté, co v úvodu kariéry pětkrát vypadl v kvalifikaci, vždy bral na ME, MS nebo OH nejhůře deváté místo.
Ve sbírce má Vadlejch vedle titulu z loňského ME v Římě dalších pět medailí, avšak tentokrát měl k trofeji daleko. "Dneska nebyl můj den, zkrátka to tam nebylo," řekl České televizi. "Vlastně jsem se necítil vůbec špatně, ale rozběhl jsme se a jsem zvyklý, že nohy jsou přede mnou, a ony byly za mnou. Neslučovalo se to s délkou, kterou jsem potřeboval," vysvětloval. Byl rád, že na závěr první sezony pod vedením Miroslava Guzdeka alespoň vyřešil své zdravotní problémy a přípravu na novou sezonu může začít zdravý.
První cenný kov na MS získal dvaatřicetiletý Walcott. Třináct let po triumfu na olympijských hrách si vylepšil sezonní maximum za 88 metrů a předčil všechny favority. Z medailistů loňských olympijských her v Paříži se na stupně vítězů prosadil jen dvojnásobný mistr světa, Grenaďan Anderson Peters, jenž skončil za 87,38 metru druhý. Bronz získal Američan Curtis Thompson, jenž si výkonem 86,67 metru zajistil první pódium na velké akci.
Naopak další velké zklamání prožil Němec Julian Weber, jemuž světová medaile znovu unikla. Lídr letošních tabulek, který několikrát v sezoně překonal devadesátimetrovou hranici, ve finále v Toku zapsal jen 86,11 metru a musel se smířit s pátým místem.
V poli poražených skončil i obhájce světového titulu a olympijský šampion z Tokia Níradž Čopra. Indický svěřenec světového rekordmana Jana Železného bral za 85,03 metru osmou příčku. Ještě o dvě místa za ním byl král loňských OH v Paříži Aršad Nadím z Pákistánu, jenž tentokrát hodil 82,75 metru.