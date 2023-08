Ráno kvalifikace a večer finále. ‚Vymýšlí to někdo chytrý,‘ říká ironicky Staněk před šampionátem

Pravidelně vozí medaile z halových evropských šampionátů, ale teď čeká koulaře Tomáše Staňka úplně jiná konkurence. Jako první z české výpravy vstoupí v sobotu dopoledne do kvalifikace na atletickém mistrovství světa v Maďarsku. Stejně jako před rokem v Německu bude mít i teď v případě postupu hodně málo časo na odpočinek, což může výrazně ovlivnit celou soutěž. Budapešť 6:37 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk se rozcvičuje na stadionu v Budapešti | Foto: Iva Roháčková

„Vymýšlí to někdo opravdu hodně chytrý. Zažil jsem si to už v Mnichově a druhý den byl hodně těžký. Dovedu si už představit, jak se asi cítí vícebojaři, když musí závodit další den,“ povídá pro Radiožurnál Sport před nejdůležitějším závodem v sezoně český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Tomáše Staňka před startem mistrovství světa

Loni na evropském šampionátu sice hned prvním pokusem přehodil kvalifikační limit a tak zdánlivě pošetřil v síly, ale ve večerním finále v Německu byl i tak hodně unavený po dopolední části soutěže.

„Tělo je opravdu vyždímané, i když se to nemusí zdát. Tam jsem sice hodil kvalifikační limit už prvním pokusem, ale musel jsem už být nastartovaný a vydat do toho pokusu všechno. Pak máte na hotelu pár hodin na to, dát se do kupy a večer jdete znovu.“

V případě postupu mezi 12 finalistů by to teď mělo být výrazně těžší než loni v Mnichově, kde nakonec Staněk vybojoval bronzovou medaili.

Zvážení stížnosti

Světová konkurence v čele se rekordmanem Američanem Ryanem Crouserem je ještě výrazně kvalitnější a tomu odpovídá kvalifikační limit pro přímý postup 21 metrů a 40 centimetrů. To by ještě před deseti lety stačilo na medaili ze světového šampionátu. Tak daleko se ale ve finále, i kvůli nahuštěnému programu koulařů, nejspíš vrhat nebude.

„Říkal jsem si, že by nebylo od věci si postěžovat nějakému zástupci atletů. Dejte například výškařům skákat kvalifikaci a večer finále. To by byl taky obrovský rozdíl,“ doplňuje před kvalifikací koulař Tomáš Staněk. Podmínky ale budou pro všech 37 silných mužů stejné. A jestli se jedna z osobností projektu Olympijský rok dostane do večerního finále, o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.