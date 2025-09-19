Lyles vyrovnal Bolta, počtvrté v řadě ovládl dvoustovku na MS. Kitagučiová zlato z oštěpu neobhájí

Americký sprinter Noah Lyles počtvrté za sebou získal světový titul v běhu na 200 metrů. Vyrovnal tím světového rekordmana Jamajčana Usaina Bolta, který na dvoustovce vládl na světových šampionátech v letech 2009 až 2015. Lyles dnes v Tokiu vyhrál za 19,52 sekundy.

Noah Lyles ovládl závod na 200 metrů na atletickém mistrovství světa počtvrté v řadě

Noah Lyles ovládl závod na 200 metrů na atletickém mistrovství světa počtvrté v řadě

Osmadvacetiletý Lyles po bronzu na stovce na šampionátu v Tokiu potvrdil, že na dvojnásobné distanci je ještě silnější. Porazil o šest setin krajana Kennetha Bednareka, bronz získal Jamajčan Bryan Levell (19,64). Olympijský šampion z Paříže Letsile Tebogo z Botswany se musel smířit se čtvrtým místem, medaile mu unikla o setinu sekundy.

Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová získala na atletickém mistrovství světa sprinterský double. Po triumfu na 100 metrů vyhrála v Tokiu také dvoustovku za 21,68 sekundy, což je nejlepší světový čas této sezony. Obě sprinterské distance ovládla na jednom šampionátu naposledy v roce 2013 v Moskvě Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.

Čtyřiadvacetiletá Jeffersonová-Woodenová prožívá životní sezonu a ve finále nedala soupeřkám šanci. Stříbrná Britka Amy Huntová za ní zaostala o 46 setin sekundy. Bronz získala mistryně světa z Eugene 2022 i Budapešti 2023 Jamajčanka Shericka Jacksonová (22,18).

Konec domácí favoritky

Olympijská vítězka v hodu oštěpem Haruka Kitagučová světový titul neobhájí. Japonská atletka, která trénuje v Domažlicích pod vedením českého kouče Davida Sekeráka, vypadla před domácím publikem v Tokiu v kvalifikaci. Její výkon 60,38 metru ještě před skončením druhé kvalifikační skupiny figuruje na nepostupové 13. pozici.

Kitagučiová se i vinou zdravotních problémů v celé aktuální sezoně spíše trápila. V červnu sice vyhrála mítink Diamantové ligy v Oslu výkonem 64,63 metru, ale ve finále seriálu, které bylo generálkou na MS, skončila za 60,72 metru až šestá. Na MS v Tokiu, kde byla nejsledovanější domácí hvězdou, se ani nedostala do finále.

